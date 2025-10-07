Nem csak a Strava, a Suunto is beperelte a Garmint

Az eszközgyártó Suunto a Stravahoz hasonlóan szabadalomsértéssel vádolja a Garmin sportórák gyártóját, a drámának leginkább a sportolók nem örülnek.

Múlt héten vált nyilvánossá, hogy a Strava sportolói közösségi szolgáltatás beperelte a Garmint, amiért állítása szerint az eszközgyártó két szabadalmát is megsértette, melyek az edzésútvonalak követésével összefüggő szegmensek és hőtérkép funkciókkal kapcsolatosak. A Strava szerint a Garmin egy együttműködési keretmegállapodást is megsértett saját hőtérképe fejlesztésével. A benyújtott panaszban a felperes szeretne végleges tiltó végzést kérni a bíróságtól arra vonatkozóan, hogy a Garmin ne adhasson el a továbbiakban a fent említett két funkcióval rendelkező termékeket, ami szinte a Garmin összes hardvertermékét érinti, mely a 2014-ben bevezetett Connect platformot kínálja.

Míg a Strava problémái a szoftverhez kapcsolódnak, a Garmin elleni jogi háborúba csatlakozott a sporteszközöket gyártó Suunto is, mely hardverrel kapcsolatos szabadalmi jogsértések miatt indított pert. Mindkét cég azonban lényegében ugyanazt szeretné elérni: a Garmin órák értékesítésének leállítását.

A vád szerint az óragyártó öt hardveres szabadalmat sérthetett meg, melyek számos funkciót fednek le, beleértve az antenna pozicionálását, a golfütés-érzékelést és a tok kialakítását. A Stravához hasonlóan a Suunto is pénzügyi kártérítést és a Garmin elleni tiltó végzést követel az érintett okosórák értékesítése ellen.

Egyelőre nem tűnik valószínűnek, hogy a Strava eléri célját, mivel a szabadalmi bejelentések idővonalát tekintve az érvek nagy eséllyel nem állják meg helyüket a bíróságon, ráadásul az állítólagos jogsértések a Strava állítása szerint bár rég kezdődtek (olyan 11 éve), mégis csak most emel kifogást.