Szerző: Koi Tamás

2025. október 6. 13:18

Kibertámadás veszélyeztette Japán sörellátását

Zsarolóvírus-támadás érte múlt héten Japán egyik legnagyobb sörgyártó vállalatát, az Asahi Csoporthoz tartozó Asahi Breweriest. Az egésznek a helyi éttermekbe és szórakozóhelyekre járó vendégek itták meg a levét.

Múlt csütörtökön - egyelőre csökkentett kapacitással - újraindulhatott a termelés Japán egyik legnagyobb sörgyártó vállalatának, az Asahi Grouphoz tartozó Asahi Breweries-nek mind a hat üzemében, miután kiberbűnözők múlt héten sikerrel támadták a vállalat informatikai rendszereit.

Az Asahi az incidens következményeként kénytelen volt ideiglenesen felfüggeszteni a teljes gyártói és logisztikai tevékenységét, így amellett, hogy az érintett hat üzemben leállt a termelés, a beérkező megrendeléseket sem tudta feldolgozni a cég, illetve a meglévő raktárkészlet kiszállítása sem volt lehetséges.

asahi_dry

Az eset sajtóbeszámolók szerint komoly turbulenciát okozott a japán vendéglátóiparban, így számos étterem és egyéb vendéglátóhely fogyott ki szinte teljesen a sörből és más Asahi termékekből a hétvégére, illetve az üzletek polcain is hiánycikké váltak a cég italai.

Az újraindulást követően a gyártókapacitást a vállalat szinte teljes egészében az 1987-es bevezetése óta a japán piac legnépszerűbb sörtermékének minősülő, a helyi konyha ízvilágához különösen passzoló Super Dry előállítására allokálta át, a kínálatban szereplő további legalább tucatnyi termék gyártása a várakozások szerint október közepén indulhat.

Via Reuters.

