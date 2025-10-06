Késhet az OpenAI titokzatos kütyüje

Még mindig nem tudni, hogy konkrétan mi lesz az OpenAI első hardverprojektje, így az sem meglepő túlságosan, hogy a források szerint nem lesz egyszerű szülés.

Bombaként robbant a hír május végén, hogy Jony Ive, az iPhone-ok tervezője, illetve az iPhone-okon dolgozó mérnökcsapat egy része újult erővel veti magát az OpenAI kütyüjének a tervezésébe. Zsebben elfér, képes a kontextushoz igazodni és a környezetet érzékelni, de nem lesz rajta kijelző és nem szemüveg vagy más, viselhető eszköz - Sam Altmannek hála ezeket legalább már lehet tudni az OpenAI boszorkánykonyhájában készülő titokzatos eszközről, mely azután került ismét a hírekbe, hogy az OpenAI 100%-os tulajdonrészt szerzett Ive hardverfejlesztő startupjában, az io-ban.

Az együttműködés azonban nem halad zökkenőmentesen azóta, és a nem várt „technikai nehézségek” miatt a rejtélyes készülék megjelenési dátuma csúszhat, ami eredetileg 2026-ra volt kitűzve – számolt be róla a Financial Times. Az ügyhöz közelálló források szerint a folyamat során időigényes dilemmák merültek fel, például az AI által vezérelt asszisztens hangja és modora. Az asszisztens kidolgozásán túl az OpenAI és Ive a lehetséges adatvédelmi problémák megelőzésére is hangsúlyt fektet, mindezen felül a költségvetés szintén kardinális kérdés lesz a tömeggyártásba kerülő AI-eszközök működtetéséhez szükséges számítási teljesítmény biztosítása miatt.

Hogy pontosan mit főznek ki Ive-ék a boszorkánykonyhában, egyelőre hétpecsétes titok, csupán annyi biztos, hogy nem egy újabb okostelefon lesz az új kütyü, olyannyira, hogy még saját kijelzője sem lesz. Az eszköz első prototípusai Altman szerint már készen vannak, a techguru az eredeti - azóta eltüntetett - blogposztban arról áradozott, hogy ez lesz a legmenőbb technológiai kütyü, amit a világ valaha látott.

Akármi is lesz, Altman szerint vinni fogják, mint a cukrot: az OpenAI vezetője az újdonságot illetően minden eddigi technológiai termékkel összehasonlítva gyorsabb adaptációs folyamatra számít, már ami az első százmillió leszállított példányt jelenti (az iPhone-nak ehhez a volumenhez valamivel több mint négy évre volt szüksége).