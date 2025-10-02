Mi marad a buzzwordökből a valóságban? Compass AI & Data Summit

A színpadon nem elméleti fejtegetések, hanem konkrét példák, működő pipeline-ok és valós iparági tapasztalatok kerülnek elő. A fókusz azon van, hogyan épülnek be az AI- és adatmegoldások a mindennapi folyamatokba, milyen eredményeket hoznak, és milyen kihívásokkal jár a bevezetésük.

Varga Károly, a CraftHub alapító-ügyvezetőjének elmondása szerint fontosnak tartották, hogy a résztvevők ne csak előadásokat hallgassanak, hanem olyan eszközöket és módszereket vigyenek haza, amelyeket már másnap használhatnak.

Nemzetközi előadók, aktuális témák

A kétnapos program két pillérre épül: az első nap az AI legújabb gyakorlati alkalmazásaira koncentrál, míg a második az adatvezérelt megoldásokat helyezi fókuszba. Terítékre kerül egyaránt az etikus AI, az adatbiztonság vagy az AI beépítése a vállalati stratégiákba. A nemzetközi szakértők olyan kérdésekre adnak választ, amelyek ma a leginkább foglalkoztatják az iparágat. Némi ízelítő:

Silja Märdla (Bolt): What will really happen when you implement a semantic layer? - Hogyan kezelte a Bolt az eltérő analitikát és riportálást egy szemantikus réteg bevezetésével: egységes üzleti logika és több ezer metrika definiálása. Technikai és szervezeti tanulságok is terítékre kerülnek.

Gyakorlati útmutató önreflektív AI ügynökök építéséhez nyílt forráskódú eszközökkel. Egy recept-chatbot példáján keresztül mutatja be a GraphRAG, MCP és ETL működését.

Workshop: Databricks a gyakorlatban

A konferenciát megelőző napon a Datapao csapata tart egész napos, hands-on workshopot, ahol a résztvevők Kiss Benedek és Tompa Gábor vezetésével egy személyes pénzügyi trackert építenek fel Databricks környezetben.

Az end-to-end folyamat során az adatbetöltéstől és ETL-folyamatoktól a gépi tanulási modellekig és CI/CD automatizációig minden lépést kipróbálhatnak. A nap végére mindenki egy saját, működő alkalmazással térhet haza, valódi élményt nyújtva fejlesztőknek és data engineer-eknek.

A Compass AI & Data Summit november 12–13-án kerül megrendezésre Budapesten, az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A jelenlegi jegyárak október 12-ig érvényesek, ezt követően emelkednek. A résztvevők később is visszanézhetik az előadások anyagait, a konferencia ideje alatt pedig a networking party és a szünetek lehetőséget adnak új szakmai kapcsolatok kialakítására.