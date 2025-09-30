Haptikus visszajelzés került a Logitech csúcsegerébe

Három év után utódot kapott a Logitech MX Master 3S, a cég egyik legkedveltebb egere a kreatív profik körében.

Soha annyi pletyka nem szivárgott még ki egy egérről korábban, mint a Logitech MX Master 4-ről, a gyártó egyik legnépszerűbb (leszámítva a gamereket) egér-sorozatának új tagjáról. Az újdonság most hivatalosan is bemutatkozott, több, kisebb-nagyobb ráncfelvarrással és egy haptikus motorral.

A 120 dolláros beviteli eszköz legfőbb attrakciója ez utóbbi rendszer, mely az egér hüvelykujjnak támaszt adó bal oldali részét foglalja el. A Logitech Options+ szoftverrel vezérelhető funkció többek között vibrál, ha lemerült az akku (erre egyébként a specifikációk szerint nagyjából 70 óránként kerülhet sor), illetve egy sor alkalmazással képes együtt dolgozni - például a Photoshop használata során a helyes kurzorpozíciót képes vibrálással jelezni.

A premier idején egyelőre amúgy is elsősorban az Adobe termékeivel használható ki a fenti képesség, a gyártó az integrációhoz SDK-t biztosít a külső fejlesztők számára.

Az MX Master 3-hoz képest maga a hardver a haptikus visszajelzést tekintve nem változott és a dizán sem tér el jelentősen az előző generációtól. Maradt a 8K DPI-s szenzor, a halk egérgombok és a két scrollkerék, ugyanakkor az egér az elődhöz képest a haptikus motornak köszönhetően valamivel nehezebb (141 g kontra 150 g) lett.