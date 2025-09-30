24,5 milliót fizet a YouTube Trump fiókjának felfüggesztéséért

Pénzzel simítja el a keresőcég, hogy felfüggesztette Trump fiókját a Capitolium elleni január 6-i támadást követően.

Megoldódni látszik egy évek óta húzódó helyzet Donald Trump amerikai elnök és az Alphabet tulajdonába tartozó YouTube platform között. A keresőóriás videós platformja egy pert lezáró megegyezés keretében beleegyezett, hogy 24,5 millió dollárt fizet Trumpnak annak a csoportos pernek a lezárásáért, amit az elnök 2021-ben indított a videómegosztó és más platformok ellen, miután a Facebook és az Instagram a Capitolium ostroma során közzétett posztjai miatt blokkolta a fiókját, és ugyanígy tett a YouTube is.

A több mint négy éve húzódó ügy végére úgy kerül pont, hogy a közel 3 ezermilliárd dollár piaci értékű Alphabet lényegében aprópénzt, 22 millió dollárt fizet a Fehér Ház bálteremének építését felügyelő Trust for the National Mall nevű nonprofit alapítványnak, a további 2,5 millió dollár pedig a per további további érintettjeihez kerül, köztük az American Conservative Union nevű politikai szervezethez. Trump YouTube-fiókját egyébként már 2023-ban visszaállították, és a jelenlegi megállapodás nem jelenti a Google jogi felelősségválllalását.

A Meta az év elején szintén 25 milliót, míg az X közösségi platform 10 millió dollárt fizetett az elnök nehezményezésére korábban, holott a jogi képviselők álláspontja az volt, hogy a tech cégek felé áll a zászló, és Trumpnak nincs jogi alapja a perekre. Az ABC és a CBS televíziós csatornák összesen 31 millió dollárt fizettek már ki a rágalmazási perek elkerülése érdekében.

Az elmúlt pénzügyi évben az Alphabet 350 milliárd dollár bevételt és 100 milliárd profitot jelentett, tehát megengedhetné magának, hogy végigvigye a jogi folyamatot, de láthatóan a fizetési hajlandóság inkább szól arról, hogy a cég az elnökkel való jó kapcsolat fenntartására törekszik.

Via Reuters.