Globálisan is élesíti a Meta a szigorúbb „kamaszfiókokat"

Már globálisan is élesíti a közösségi óriás a kifejezetten fiatalabb felhasználókat védeni kívánó, beépített védelmet és szülői felügyeleti eszközöket kínáló fiókokat.

A Meta áprilisban kezdte meg a tizenévesek számára fenntartott, korlátozásokkal használható Teen Accounts (Kamaszfiókok) bevezetését a Facebook és a Messenger mobilalkalmazásokban, amit korábban eddig csak az Instagramon tesztelt. Az új fióktípust első körben az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és Kanadában élő felhasználók láthattak, a napokban pedig elindult a globális bevezetés, ami fokozatosan fogja elhozni az új adatvédelmi lehetőséget a további régiókba.

A 13–17 éveseknek szóló Instagram és Facebook fiókok nagyobb védelmet nyújtanak, és a tizenévesekre vonatkozó biztonsági beállítások az alapértelmezettek. A rendszer a későbbiekben automatikusan a beépített védelemmel ellátott fióktípusba fogja sorolni a fiatal felhasználókat.

Az Instagramon tavaly szeptember óta kapnak alapértelmezetten privát beállítást a 18 év alattiakhoz tartozó Instagram-profilok, ezen felül a szülők is több felügyeleti eszközzel tarthatják rajta a szemüket a fiatalok internetes aktivitásán. A rendszer automatikusan külön megjelöléssel kezeli a tinédzserek fiókjait, melyek alapértelmezetten privát láthatóságot kapnak, így az érintett fióktulajdonosok csak az általuk visszakövetett, vagy már aktív kapcsolatban lévő más fiókokkal válthatnak üzeneteket.

A 16 éven aluli felhasználók pedig csak szülői engedéllyel módosíthatják ezeket az alapértelmezett beállításokat. A kibővített szülői eszköztár újabb felügyeleti funkciói közé tartozik, hogy a felügyelő nyomon követheti, kikkel interaktál a kiskorú a platformon, illetve többféle korlátot adhatnak meg az alkalmazás használatára vonatkozóan. A tizenévesek emlékeztetőt is kapnak az appok bezárására, ha a képernyőidejük átlépte az egy órát, ugyanezek a korlátozások lesznek érvényesek a Facebook és Messenger rendszerében is. Ezen felül az Instagramon 16 éven aluli tinédzserek nem közvetíthetnek élőben a platformon, szülői engedély nélkül.

A Facebook, az Instagram és a TikTok ugyan papíron 13 éves kortól engedik regisztrálni az új felhasználókat, de a gyakorlatban ez nehezen ellenőrizhető. Az Instagramra bevezetett új eszközöket azután adta ki élesben a Meta, hogy pár éve felhagyott az app kifejezetten tinédzsereknek szánt verziójának fejlesztésével.

Via TechCrunch.