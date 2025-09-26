Zöld utat kapott az Anthropic engesztelése a szerzők felé

Az eddig hezitáló szövetségi bíró rányomta az előzetes jóváhagyást a másfél milliárd dolláros ajánlatra.

Most már tényleg rendeződni látszik az Anthropic kontra szerzők közti per sorsa, miután egy szövetségi bíró előzetesen jóváhagyta az AI-fejlesztő 1,5 milliárd dolláros ajánlatát az ellene benyújtott csoportos kereset rendezésére. Az összeggel a cég az eddigi valaha volt legmagasabb nyilvánosan bejelentett szerzői jogi kártérítését fizetheti ki.

Az Észak-Kaliforniai Kerületi Bíróságon benyújtott keresetet három szerző, Andrea Bartz, Charles Graeber és Kirk Wallace Johnson indította tavaly augusztusban, mivel álláspontjuk szerint az Anthropic a Claude AI modell tanításához a beleegyezésük nélkül használta fel a műveiket, illetve velük együtt több millió másik művet, melyeket jórészt illegálisan szerzett be. Az ügyben eljáró bíró kimondta, hogy az érintett könyvek felhasználása az AI-modellek tanításához nem minősül illegálisnak, de azt is megállapította, hogy az Anthropic a könyveket jórészt kalózoldalakról vadászta le ingyen, majd engedély nélkül tárolta őket saját adatbankjában - akkor is, ha azokat valójában nem is használták fel az AI-modell tanításához.

Ezután egyezett bele a cég legalább 1,5 milliárd dollár kifizetését a szerzői csoport felé, hogy feloldja a felperesek fennmaradó, régebbi követeléseit, tehát könyvenként nagyjából 3000 dollárt ajánlott kamatokkal együtt. William Alsup bíró az ajánlatot nem fogadta el rögtön, mivel attól tartott, hogy az ügyvédek ráerőltették a megállapodást a szerzőkre, és fontos kulcskérdéseket sem sikerült megfelelően rendezni. A jegyzőkönyvi végzésben végül a döntést a további tisztázó információk benyújtásáig és elbírálásáig elhalasztották.

Alsup végül „több hét alapos értékelés és felülvizsgálat” után a napokban jóváhagyta a megállapodást, és a véglegesítés sincs már messze, amit még további bejelentési és kárigénylési folyamatok fognak megelőzni. Aparna Sridhar, az Anthropic helyettes jogtanácsosának nyilatkozata szerint a vállalat elégedett a határozattal.