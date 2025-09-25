Kiszervezi olcsó márkáját a Nothing
A Nothing az okostelefon-piac talán legismertebb niche szereplője, mely jelentős részben Carl Pei-nek, a OnePlus egyik alapítójának köszönheti sikereit. Sok más okostelefon-márkához hasonlóan a Nothing-nak is van almárkája, ez a CMF, melyeket elsősorban a feltörekvő, ázsiai piacokra szán a gyártó, ugyanakkor más régiókban, így Európában is fellelhetők a kereskedőknél belőlük példányok.
Pei és csapata nemrég új jövőt képzelt el a CMF márkának, melynek a tervek szerint nem a Nothing lesz a kizárólagos tulajdonosa, hanem beszáll mellé vegyesvállalati felállásban India egyik legnagyobb elektronikai bérgyártója, az Optiemus.
A vegyesvállalat létrehozására a Nothing 100 millió dollárt különített el, a projekt pedig a következő három évben legalább 1800 munkahelyet teremt majd - Indiában.
A CMF az okostelefonok mellett okosórákat és headseteket is forgalmaz, termékeiben pedig közös, hogy azokat elérhető áron dobja piacra, kifejezetten jó ár/érték arányt képviselve.