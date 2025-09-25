Mellékleteink:

HUP Gamekapocs
:

Szerző: Koi Tamás

2025. szeptember 25. 13:58

0

Kiszervezi olcsó márkáját a Nothing

Rövidesen új cégbe szervezi olcsó, zömében alsó-középkategóriás készülékekből CMF termékcsaládját a Nothing.

A Nothing az okostelefon-piac talán legismertebb niche szereplője, mely jelentős részben Carl Pei-nek, a OnePlus egyik alapítójának köszönheti sikereit. Sok más okostelefon-márkához hasonlóan a Nothing-nak is van almárkája, ez a CMF, melyeket elsősorban a feltörekvő, ázsiai piacokra szán a gyártó, ugyanakkor más régiókban, így Európában is fellelhetők a kereskedőknél belőlük példányok.

cmf_phone2pro

Az AI és a nagy full-full-stack trend

Az AI farvizén számos új informatikai munkakör születik, vagy már ismert munkák kapnak új nevet és vele extra elvárásokat is.

Az AI és a nagy full-full-stack trend Az AI farvizén számos új informatikai munkakör születik, vagy már ismert munkák kapnak új nevet és vele extra elvárásokat is.

Pei és csapata nemrég új jövőt képzelt el a CMF márkának, melynek a tervek szerint nem a Nothing lesz a kizárólagos tulajdonosa, hanem beszáll mellé vegyesvállalati felállásban India egyik legnagyobb elektronikai bérgyártója, az Optiemus.

A vegyesvállalat létrehozására a Nothing 100 millió dollárt különített el, a projekt pedig a következő három évben legalább 1800 munkahelyet teremt majd - Indiában.

A CMF az okostelefonok mellett okosórákat és headseteket is forgalmaz, termékeiben pedig közös, hogy azokat elérhető áron dobja piacra, kifejezetten jó ár/érték arányt képviselve.

Hibát találtam
Vissza a tetejére

Október 13-án, hétfőn "A modern CI / CD alapjai" címmel ONLINE képzést indít a HWSW, ezért most összefoglaltuk röviden, hogy miért érdemes részt venni ezen a tanfolyamon.

a címlapról