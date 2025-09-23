A társkeresőkre is ráereszti az AI-t a Meta

A jobbra és balra húzás ósdi, jöhet a promptolás.

Általános trendnek tűnik, hogy egyre csökken a világ legnépszerűbb társkereső appjait aktívan használók száma, erről jelentett év elején többek közt a Tinder is. Nem sokkal később a platform bejelentette, hogy elkezdi kiaknázni az AI nyújtotta lehetőségeket, és a mesterséges intelligencia szervesebb részévé válik a potenciális partnereket és matcheket felderítő és párosító folyamatnak, aminek köszönhetően már a swipe-olás, tehát a balra vagy jobbra húzás hosszadalmas sessiönjei is lerövidülhetnek a társkeresők számára.

Az AI és a nagy full-full-stack trend Az AI farvizén számos új informatikai munkakör születik, vagy már ismert munkák kapnak új nevet és vele extra elvárásokat is. Az AI farvizén számos új informatikai munkakör születik, vagy már ismert munkák kapnak új nevet és vele extra elvárásokat is.

Az AI és a nagy full-full-stack trend Az AI farvizén számos új informatikai munkakör születik, vagy már ismert munkák kapnak új nevet és vele extra elvárásokat is.

Hasonló történik most a Metánál is: a cég bejelentette, hogy a Facebook Dating szolgáltatás új AI-alapú funkciókat kap annak érdekében, hogy enyhítse a társkeresők „húzástól való fáradtságát”. Az újdonság közt szerepel egy új „társkeresősegéd”, ami a potenciális partnerek felderítésében segít a fül alatt.

Lényegében egy chatbot, aminek szöveges parancsok adhatók meg nem csak azzal kapcsolatban, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkező társ érdekelné a felhasználót, de akár randiötleteket is ajánl. A társkeresőnek egyszerűen csak az elképzeléseit kell beírnia az ideális randipartnerrel kapcsolatban, lehet ez érdeklődési kör vagy más preferenciák.

A társkeresősegéd fokozatosan válik elérhetővé kezdetben az Egyesült Államokban és Kanadában, a kiterjesztésével kapcsolatban egyelőre még nincsenek további információk.

Via The Verge.