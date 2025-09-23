A társkeresőkre is ráereszti az AI-t a Meta
Általános trendnek tűnik, hogy egyre csökken a világ legnépszerűbb társkereső appjait aktívan használók száma, erről jelentett év elején többek közt a Tinder is. Nem sokkal később a platform bejelentette, hogy elkezdi kiaknázni az AI nyújtotta lehetőségeket, és a mesterséges intelligencia szervesebb részévé válik a potenciális partnereket és matcheket felderítő és párosító folyamatnak, aminek köszönhetően már a swipe-olás, tehát a balra vagy jobbra húzás hosszadalmas sessiönjei is lerövidülhetnek a társkeresők számára.
Az AI és a nagy full-full-stack trend Az AI farvizén számos új informatikai munkakör születik, vagy már ismert munkák kapnak új nevet és vele extra elvárásokat is.
Hasonló történik most a Metánál is: a cég bejelentette, hogy a Facebook Dating szolgáltatás új AI-alapú funkciókat kap annak érdekében, hogy enyhítse a társkeresők „húzástól való fáradtságát”. Az újdonság közt szerepel egy új „társkeresősegéd”, ami a potenciális partnerek felderítésében segít a fül alatt.
Lényegében egy chatbot, aminek szöveges parancsok adhatók meg nem csak azzal kapcsolatban, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkező társ érdekelné a felhasználót, de akár randiötleteket is ajánl. A társkeresőnek egyszerűen csak az elképzeléseit kell beírnia az ideális randipartnerrel kapcsolatban, lehet ez érdeklődési kör vagy más preferenciák.
A társkeresősegéd fokozatosan válik elérhetővé kezdetben az Egyesült Államokban és Kanadában, a kiterjesztésével kapcsolatban egyelőre még nincsenek további információk.
Via The Verge.