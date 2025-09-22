Profilokon kezdi tanítani a LinkedIn a saját AI-modelljét
Novembertől kezdődően a LinkedIn elkezdi használni AI-modelljeinek betanításához a felhasználók adatlapjait, bejegyzéseit, önéletrajzait és a nyilvános tevékenységeikről gyűjtött információkat – jelentette be a szakmai közösségi platform. Ugyan az adatgyűjtésről a felhasználók leiratkozhatnak, többen is kritizálják, hogy alapértelmezetten engedélyezett lesz a gyakorlat, tehát csak több lépcsőben, manuálisan lehet eljutni a leiratkozáshoz szükséges beállításig.
A szükséges kapcsoló a LinkedIn adatvédelmi beállításai közt lesz elérhető a generatív mesterséges intelligenciára vonatkozó almenüben. A leiratkozás azonban csak a későbbiekben gyűjtött adatokra vonatkozik, az addig gyűjtött adatokat továbbra is a képzési környezetben tárolják az üzemeltetők.
A változás érinti az Egyesült Királyságban, az EU, az EGT, Svájc, Kanada és Hongkong területén élő felhasználókat is. A Microsoft azért engedheti meg magának, hogy alapértelmezés szerint engedélyezze ezt a beállítást, mert a törvényileg „jogos érdeknek” minősül. A 18 év alattiak adatait értelemszerűen kizárják a képzésből.
A Meta 2024 szeptemberében jelentett be hasonló intézkedést a Facebook és Instagram platformjain, de miután jogi panaszok miatt fel kellett függesztenie az adatgyűjtést, nemrég újraindította a felhasználói adatokon alapuló képzést egyértelműbb leiratkozási lehetőségekkel.
Via TechRadar.