Visszakerül a Windowsba a videós háttérkép

A mozgó háttérképek reneszánszát élhetjük hamarosan, hiszen a Windows 11-be visszakerülhetnek az animált, videós hátterek.

Ha eddig esetleg nem volt meg a kellő motiváció a Windows 10 frissítésére, most érdemes újragondolni a Windows 11 upgrade-et, hiszen a Microsoft kurrens operációs rendszere rövidesen igazán hiánypótló funkcióval frissülhet - amit a Windows 10 már soha nem kap meg.

Ez a dinamikus, mozgó háttérkép, ami egyébként korántsem újdonság redmondi berkekben, hiszen már a Windows Vista (igaz, csak az Ultimate kiadás) is támogatta ezt a megjelenítést, amit akkor DramScene-nek nevezett a Microsoft, majd szépen elkaszálta a Windows 7-tel.

A DreamScene azonban - ha nem is feltétlenül ezen a néven - visszatérhet, legalábbis a legfrissebb Windows 11 fejlesztői bétában már be lehet mozgóképet is állítani háttérnek, amire egyébként komoly igény is mutatkozik, a Steamen ugyanis az erre a célra szolgáló alkalmazás, a Wallpaper Engine rendszeresen beverekszi magát a letöltési toplista elejére.

A Microsoftnak ezzel együtt régóta meggyűlik a baja a mozgó háttérképekkel, legalábbis erre utalhat, hogy a cég a dinamikus háttereket évek óta teszteli és már 2023-ban bele kellett volna kerülnie az operációs rendszerbe, ám a mai napig nem sikerült összehozni a működőképes implementációját.

Via The Verge.