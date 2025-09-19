A Nokia modernizálja a 4iG távközlési gerincét

Stratégiai megállapodást kötött a finn Nokiával a 4iG Csoport a cégcsoport IP-hozzáférési és DWDM átviteli központi gerinchálózatainak modernizálása érdekében.

Egységesíti távközlési hálózati infrastrukturáját a 4iG Csoport, melynek részeként a nagykapacitású IP-hozzáférési és -átviteli (DWDM) gerinchálózatok modernizálásával a finn Nokiát bízta meg - jelentette be a cégcsoport pénteken.

A vállalat meghívásos tenderen választotta ki új beszállítóját, a legfontosabb döntési szempontok között pedig a nemzetközi referenciák mellett szerepelt a bevezetésre kerülő technológia kompatibilitása és jövőtállósága valamint a fenntartható megoldások alkalmazása.

Az következő generációs digitális szolgáltatások bevezetésének érdekében az új infrastruktúra jövőbiztos hálózatirányítási megoldásra, a szegmensalapú útvonalválasztásra (Segment Routing over IPv6, SRv6), valamint a legkorszerűbb, nagysebességű DWDM optikai technológiára épül. Emellett kompatibilis lesz a jelenlegi optikai és IP/MPLS-alapú rendszerekkel is.

A szoftveresen definiált hálózat (Software-Defined Networking, SDN) pedig lehetővé teszi a hálózati elemek egyidejű konfigurálását, amelynek köszönhetően optimalizálhatók a folyamatok és csökken a hibázás lehetősége. A távközlési szolgáltatók így a jövőben egy teljesen automatizált, felhőalapú rendszerben érhetik el a hálózati szolgáltatásokat - áll a közleményben.

A most bejelentett stratégiai megállapodás a 4iG Csoporthoz tartozó magyarországi mobilhálózati infrastruktúrát nem érinti, annak továbbra is a kínai Huawei az első számú beszállítója. A Nokia kiválasztása ugyanakkor annak jele lehet, hogy a 4iG a távközlési infrastruktúrák beszállítói láncát tekintve kész elmozdulni a teljes kínai hegemónia felől.