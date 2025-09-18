Mellékleteink:

Szerző: Koi Tamás

2025. szeptember 18. 13:35

Összeütközött két repülő autó egy kínai légiparádé főpróbáján

A repülő autó ma már nem feltétlenül utópisztikus kreálmány, ám továbbra is komoly biztonsági aggályok övezik, akadályozzák a széles körű bevezetést. Egy keddi baleset pedig könnyen lehet, hogy évekre visszavetheti az iparágat.

Kedden összeütközött két légi jármű a Kína északkeleti részén található Csangcsunban rendezett légi bemutató főpróbáján. A hírre önmagában valószínűleg kevesen kapnák fel a fejüket, a két érintett légiközlekedési eszköz ugyanakkor történetesen egy-egy repülő autó volt.

A repülő autók szegmense érthető okokból még az önvezető autók területéhez képest is szenzitívebbnek számít a hasonló incidensekre, így bár a balesetben csak az egyik pilóta sérült könnyebben, mégis óriási csapást jelenthet az eset az egész eVTOL-iparág számára.

xpeng_aeroht

A két járművet egyaránt az Xpeng AeroHT gyártotta, a légiközlekedési eszközök darabja pedig nagyjából 300 ezer dollárba kerül, de már így is leadtak rá január óta 3000 megrendelést. 

Az Xpeng közölte, hogy vizsgálatot indított az incidens körülményeinek pontos feltérképezésére, a cég egy neve elhallgatását kérő alkalmazottja ugyanakkor arról beszélt a CNN-nek, hogy a két repülő autó "nagy nehézségű mutatványokat" hajtott végre szoros kötelékben, amikor a baleset történt, vagyis leegyszerűsítve a légi járművek túl közel kerültek egymáshoz.

 

