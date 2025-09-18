Újabb biztonsági funkciót vezet be az OTP az átutalásos csalások ellen

Az Utalásőr nevű beállítással a nagy összegű átutalások csak akkor mennek át, ha egy másik fél is jóváhagyja.

Az online csalók gyakran nem technikai trükkökkel, hanem pszichológiai manipulációval veszik rá áldozataikat, hogy maguk utalják át pénzüket – elég egy gyanútlan kattintás, egy túl szépnek tűnő ajánlat vagy egy banki ügyintézőnek álcázott hívó, és máris veszélybe kerülhet egy élet megtakarítása. A trükkök hatásossága három alapvető pszichológiai technikán alapul: a sürgetésen, a bizalomépítésen és a félelemkeltésen. Ezek rövid idő alatt kikapcsolhatják az emberi agy racionális döntéshozatalát, és helyette az ösztönös reakciók vehetik át a szerepet. Éppen ezért kulcsfontosságú, hogy a gyanús helyzetekben legyen valaki, aki segít megfelelő döntést hozni.

Az OTP az ilyen potenciális nagy anyagi károkozással járó átutalásos csalások elleni védelmen erősít új szolgáltatásával az OTP MobilBankon belül. Az Utalásőr nevű beállítás lényege, hogy a számlatulajdonos egy biztonsági meghatalmazottat jelölhet ki, aki értesítést kap a nagyobb utalásokról, és szükség esetén segít megállítani a gyanús tranzakciót. Így a nagyobb összegek elutalása előtt még egy másik fél is bevonódik a folyamatba, aki másodszor is átgondolhatja és jóváhagyhatja – vagy nem hagyhatja a a döntést. A második jóváhagyó lehet családtag vagy közeli barát, aki szükség esetén közbeavatkozhat. Az irányítás ettől még a számlatulajdonos kezében marad, de mellette egy plusz védelmi vonal vizsgálja felül a döntését.

A bank tavaly nyáron vezetett be szintén a MobilBankban egy másik biztonsági funkciót, mely a magukat ügyintézőnek kiadó telefonos csalók lebukását segíti. Az ügyfelek hívás közben a Profil menüpontra (a saját nevük melletti ikonra) kattintva megnézhetik, hogy valóban a hitelintézet munkatársával beszélnek-e. Az új funkcióval a banki hívás időpontja, a hívószám, valamint az ügyfélszolgálati azonosító is ellenőrizhető. Így ha az ügyfél rákérdez az ügyfélszolgálati azonosítóra, még egy lépés segíthet neki eldönteni, hogy csalóval áll-e szemben.