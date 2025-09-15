Újabb top AI-szakembert veszített az Apple

A korábban Siri fejlesztéséért felelős Robby Walker eddig nem részletezett okokból távozik a cupertinóiaktól, így egy újabb szakemberrel rövidült az Apple tehetségállománya.

Újabb szöget kaphatott az Apple a lassan haladó AI-fejlesztései koporsójába azzal, hogy a vállalat Answers, Information, and Knowledge csapatát vezető Robby Walker a következő hónapban távozik pozíciójából. Walker korábban a Siri fejlesztéséért felelt, mielőtt egy új AI-részleg vezetését vette át. Walker az utóbbi időben egy AI-jal támogatott webes kereső létrehozásán dolgozott, ami a Perplexity-vel hozná versenybe az Apple-t, és amit a szivárgások szerint eredetileg 2026-ben terveznek elérhetővé tenni. A beszámolók nem részletezik, hogy Walker miért hagyja el a céget.

Az AI és a nagy full-full-stack trend Az AI farvizén számos új informatikai munkakör születik, vagy már ismert munkák kapnak új nevet és vele extra elvárásokat is. Az AI farvizén számos új informatikai munkakör születik, vagy már ismert munkák kapnak új nevet és vele extra elvárásokat is.

Az AI és a nagy full-full-stack trend Az AI farvizén számos új informatikai munkakör születik, vagy már ismert munkák kapnak új nevet és vele extra elvárásokat is.

Az Apple júliusban más fontos katonáit is elvesztette, miután a Meta által megalakított Superintelligence részleghez sikerült átcsábítani egyik vezető AI-kutatóját, Ruoming Pangot, aki az első nagy Apple-től átigazolt komoly szakmai fogás volt a laboratórium számára. A cupertinói cégnél korábban AI-modellek fejlesztéséért felelős Foundation Model csapatot vezető mérnök évi több tízmillió dolláros kompenzációs csomagért cserébe váltott oldalt.

Pang elvesztése komoly csapás lehet az iPhone-gyártó számára, mely teljes gőzzel próbál haladni saját mesterségesintelligencia-alapú fejlesztéseivel, de egyelőre nem tudja időben leszállítani a termékeihez és szolgáltatásaihoz ígért fejlesztéseket. A cég hónapok óta dolgozik azon, hogy az AI-jal támogatott Sirit végre útnak indíthassa, miután márciusban el kellett halasztani a bevezetést, melynek dátumát különösebb magyarázat nélkül 2026-ra tolta ki. Walker távozása hasonló súllyal bírhat, és nem sejtet sok jót az sem, hogy pár hónapon belül több meghatározó senior menedzser és AI-szakértő is inkább a távozás mellett dönt.