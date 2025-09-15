Jelez az okostelefon, ha itt az ideje a székletvizsgálatnak

Öregedni mindenki öregszik, de az öregkorral járó betegségek kockázati tényezője jelentősen csökkenthető rendszeres szűrővizsgálatokkal. Aki telepítette az EgészségAblak applikációt az okostelefonjára, mostantól olyan értesítést kaphat, ami akár az életét is megmentheti.

Az öregedés elkerülhetetlen, az öregkorral járó betegségek egy része viszont rendszeres szűrővizsgálatokkal megelőzhető, de legalábbis csökkenthető a rizikófaktor bizonyos népbetegségek esetén.

Erre viszonylag hamar rájött az állami egészségügy, mely egy időben postai levéllel küldte ki a tüdőszűrő vizsgálatokra (újabban pedig a méhnyakrák-vizsgálatokra) való beutalót, illetve figyelmeztetést - mostantól ezt a célt az EgészségAblak applikáció is képes ellátni.

Az AI és a nagy full-full-stack trend Az AI farvizén számos új informatikai munkakör születik, vagy már ismert munkák kapnak új nevet és vele extra elvárásokat is. Az AI farvizén számos új informatikai munkakör születik, vagy már ismert munkák kapnak új nevet és vele extra elvárásokat is.

Az AI és a nagy full-full-stack trend Az AI farvizén számos új informatikai munkakör születik, vagy már ismert munkák kapnak új nevet és vele extra elvárásokat is.

Az ESZFK által fejlesztett platform eddigi talán legfontosabb új funkciójaként érkezik az 50-70 éves korosztály számára az egészségügyi szűrésekre szóló automatikus meghívó, mégpedig okostelefonos értesítések formájában.

A meghívót a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) küldi ki minden érintettnek, jelenleg három szűrési kategóriában:

emlőszűrés,

méhnyakszűrés,

vastag- és végbélrákszűrés.

Az applikációban a vizsgálatok leletei egyből az elkészültük után megtekinthetők.

Magyarországon a rákos megbetegedések közül a tüdőrák előfordulása a leggyakoribb, ezt követi a vastagbélrák majd az emlőrák. A halálozási ráta az egészségügyi szakemberek szerint nem csak az egészségtudatosabb életmóddal, hanem bizonyos életkor felett a szűrővizsgálatokon való rendszeres részvétellel is jelentős mértékben csökkenthető.