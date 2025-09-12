Az eSIM miatt juthat később Kínába az iPhone Air

A kínaiak egyelőre nem rendelhetik elő a készüléket a tervezett időpontban, a hatósági jóváhagyásokra való várakozás miatt egyelőre a helyi szolgáltatók sem tudnak több információt.

A héten hatalmas fanfárral debütált az Apple eddigi legvékonyabb, leginnovatívabbnak és legellenállóbbnak nevezett okostelefonja, az iPhone Air, ami 5,6 milliméteres „vastagságával” jelenleg bitorolja a trónt a karcsúsítást illetően. A tervezés során áldozatul esett a fizikai SIM-kártya is, amit teljesen elhagytak a cupertinóiak, így a modell kizárólag eSIM-mel kerül forgalomba, ami nem teszi zökkenőmentessé a piacra vezetés kitűzött ütemtervének teljesítését. Ezzel a merész lépéssel az iPhone Air lett az első olyan telefon a világon, melyről globálisan eltüntették a SIM-foglalatot. A cég szerint ma már globálisan több mint 500 mobilszolgáltató támogatja az eSIM technológiát, vagyis operátori részről nincs akadálya a kártyák elhagyásának.

Komolyabb hiányosságok egyedül Kínában akadnak, ahol csak a legkisebb szolgáltatónak számító China Unicom támogatja a technológiát, azt is csak korlátozottan, így például az előfizető csak személyesen az üzletben aktiválhatja az eSIM-et. Az Apple-nek az iPhone Air kínai rajtja érdekében ráadásul garantálnia kellett, hogy külföldi operátor eSIM-jét Kína határain belül tartózkodva nem lehet aktiválni a készülékre.

Ebből kifolyólag friss fejlemény, hogy a cégnek el kell csúsztatnia a kínai piacra való bevezetést, mivel a beágyazott SIM-kártyás Air értékesítése előtt még az illetékes szabályozó hatóságnak, az Ipari és Információs Technológiai Minisztériumnak is is meg kell adnia a szükséges engedélyeket a szolgáltatók számára. A korábbi terv szerint az előrendelés 12-én este nyolc órakor indult volna, míg a szállítás kitűzött dátuma szeptember 19 - egyelőre az előrendelés sem rajtolhat, és a szolgáltatók sem tudják megmondani, hogy pontosan mikor lesz adott minden szükséges feltétel. A másik három új iPhone-t, tehát az iPhone 17, 17 Pro és 17 Pro Maxot nem érinti az ügy, ezeket a várt időben sikerül majd szállítani a megrendelőknek.

Az Apple nyilatkozata szerint mindhárom helyi állami telekommunikáció hálózatüzemeltető, tehát a China Unicom, a China Mobile és a China Telecom a hatósági jóváhagyástól függően időzíti majd az eSIM-támogatást, de a bevezetés dátumát később fogják külön bejelenteni.