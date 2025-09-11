Lehet, hogy épp most kapott halálos sebet a fizikai SIM

Bár ma még többségben vannak, belátható időn teljesen leáldozhat a fizikai SIM-kártyáknak, az első komolyabb szöget a koporsóba pedig lehet, hogy éppen most verte be az Apple.

Az új termékkínálat tegnapelőtti bejelentésekor az Apple ismét történelmet írt, nem csak azzal, hogy piacra dobta minden idők legvékonyabb iPhone-ját, az iPhone Airt, hanem hogy ez a készülék lett az első olyan telefon a világon, melyről globálisan eltüntették a SIM-foglalatot.

Az előfizetőket a mobilhálózat felé azonosító SIM-ek a GSM-korszak megjelenése óta jelen vannak az iparágban, bár a miniatürizálás itt is megjelent, mely által az először bankkártyaméretű plasztiklapok idővel kisujj-körömnyivé zsugorodtak. Funkciójukat végül jó pár éve átvette egy sokkal egyszerűbben és biztonságosabban használható megoldás, az eSIM, vagyis a beágyazott SIM.

Az Apple számára a fizikai SIM-ek régóta a púpot jelentik a háton, a cég ezért az Egyesült Államokban és bizonyos régiókban az iPhone 14-es sorozattól kezdődően felszámolta a SIM-foglalatot, illetve ezt a gyakorlatot folytatja az idén megjelent szériával is. Az okok elég kézenfekvők, a specifikációk pedig mindent megmagyaráznak: a SIM-foglalat nélküli iPhone akkumulátorkapacitása 5%-kal nagyobb, mint a SIM-foglalattal ellátott modellé (legalábbis az iPhone 17 széria esetében).

5 erős érv a Kafka alapozó képzésünk mellett Szeptember 15-én, hétfőn ONLINE formátumú, a Kafka alapjaiba bevezető képzést indít a HWSW, ezért most összefoglaltuk röviden, hogy miért érdemes részt venni ezen a tanfolyamon. Szeptember 15-én, hétfőn ONLINE formátumú, a Kafka alapjaiba bevezető képzést indít a HWSW, ezért most összefoglaltuk röviden, hogy miért érdemes részt venni ezen a tanfolyamon.

5 erős érv a Kafka alapozó képzésünk mellett Szeptember 15-én, hétfőn ONLINE formátumú, a Kafka alapjaiba bevezető képzést indít a HWSW, ezért most összefoglaltuk röviden, hogy miért érdemes részt venni ezen a tanfolyamon.

Az iPhone Air-nél azonban már nem ad senkinek választást az Apple, ami abból a szempontból is indokolt lehet, hogy a cég szerint ma már globálisan több mint 500 mobilszolgáltató támogatja az eSIM technológiát, vagyis operátori részről nincs akadálya a kártyák elhagyásának.

Komolyabb hiányosságok egyedül Kínában akadnak, ahol csak a legkisebb szolgáltatónak számító China Unicom támogatja a technológiát, azt is csak korlátozottan, így például az előfizető csak személyesen az üzletben aktiválhatja az eSIM-et. Az Apple-nek az iPhone Air kínai rajtja érdekében ráadásul garantálnia kellett, hogy külföldi operátor eSIM-jét Kína határain belül tartózkodva nem lehet aktiválni a készülékre.

A SIM, illetve a SIM-foglalat - ha az iPhone Air példáját más gyártók is elkezdik követni - a Bloomberg szakértői szerint könnyen a jack csatlakozó sorsára juthat az okostelefonokon, hiszen az audiocsatlakozók is értékes helyet foglaltak el az áramköri lapon, emellett a mechanikai védelem szempontjából is nemkívánatossá vált a jelenlétük.

Az Apple egyébként ez utóbbi téren is trendszetternek bizonyult lassan egy évtizede, mert bár az Oppo nevéhez fűződik az első olyan okostelefon a világon, mely nem tartalmazott jack csatlakozót (ez a 2012-es Oppo Find), mégis az iPhone 7 2016-os bemutatóját követően bátorodtak fel a mainstream androidos gyártók és sorra adták ki a 3,5 mm átmérőjű csatlakozó nélkül érkező okostelefonjaikat.