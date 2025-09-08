Csökkent az Apple-dominancia a prémium okostelefon-szegmensben

Rekord mértékben nőtt a prémiumkategóriás okostelefonok eladása az év első felében, miközben a szegmenst uraló Apple részesedése visszaesett. Közben jönnek fel a kínaiak és a Google-nek is sikerült bekerülnie a top5-be.

Miközben a globális okostelefon-piac éppen csak kezdi összeszedni magát, a prémiumszegmensbe tartozó (vagyis a 600 dollárnál drágább) készülékek eladása rekord mértékben nőtt az év első felében - állt a CounterPoint Research friss elemzésében.

A kutatócég szerint a piac elmozdulása a prémium felé globálisan jellemző jelenség, melynek részeként az első félévben az eladások éves összehasonlításban 8%-kal nőttek. A szegmens egyébként értékben önmagában mintegy 60%-át teszi ki a teljes, globális okostelefon-piacnak, ami megmagyarázza, hogy miért tekint rá egyre több cég meghódítandó területként.

A piac ezen szegmensét amúgy tradicionálisan az Apple uralja, a cupertinóiak részesedése azonban rég nem látott "mélypontra" került, ami jelen esetben 62%-ot takar, hiába nőttek egyébként az eladások 3%-kal éves szinten.

Az Apple piacrészébe leginkább a kínaiak harapnak bele és leginkább Kínában, hiszen míg a Samsung 7%-os növekedése csak arra volt jó, hogy megtartsa második helyét, addig a Huawei már 24%-ot, a Xiaomi pedig éves szinten 55%-ot nőtt.

A mezőnyben a legnagyobb mértékben kisebb meglepetésre a Google tudott erősödni, mely 105%-kal tudta növelni eladásait, ezzel öt év után először bekerült az öt legnagyobb készülékgyártó közé a prémium szegmensben.