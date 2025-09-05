A Warner Bros is beperelte a Midjourney fejlesztőjét

Egyre több nagy stúdiónak van komolyan a bögyében a generatív AI-szolgáltatás.

Újabb fronton fokozódik a jogtulajdonosok és az AI-modellek készítői közti feszültség: a Disney és az Universal után a Warner Bros. Discovery is beperelte a Midjourney fejlesztőjét. A perdokumentumokban olvasható vád szerint a Warner Bros úgy véli, hogy a Midjourney generatív AI-eszköze jogsértő módon állít elő szerzői joggal védett karaktereket ábrázoló tartalmakat, többek közt olyan ismert figurákról, mint Superman, Tapsi Hapsi vagy Scooby Doo.

A Warner azt állítja, hogy a Midjourney nagyon is tisztában van azzal, hogy jogokat sért, mégsem tesz eleget a szerzői jogok tulajdonosainak védelméért, és szándékosan használja fel mások szellemi tulajdonát ahhoz, hogy előfizetőket vonzzon saját szolgáltatásához. A stúdió azt kéri a bíróságtól, hogy tiltsa meg a Midjourney számára a bántó gyakorlat további alkalmazását.

Az OpenAI, a Meta és a Perplexity ellen már zajlanak hasonló szerzői joggal kapcsolatos perek, főleg írásos online tartalmak és cikkek kapcsán, de a Disney és az NBCUniversal voltak az első nagy hollywoodi szereplők, akik kifejezetten a filmipar felől közelítették meg a problémát. A Los Angeles-i szövetségi kerületi bíróságon benyújtott kereset nagyon hasonló a Warner által indítotthoz: a felhozott vád szerint a két felperes különféle szerzői joggal védett tulajdonait is felhasználhatta a Midjourney AI-modellje képzéséhez, így olyan ismert karakterek jellegzetes vonásai kerültek bele az adatmasszába, mint Shrek, Gru, a Simpson család figurái, vagy a Star Wars franchise elemei.

Via The Verge.