Nyílt forrású lett a Microsoft első igazi sikerterméke

A Microsoft kezdeti napjainak egyik legfontosabb terméke a Microsoft BASIC volt, melynek 1.1-es, 6502-es processzorokra fejlesztett verziójának forrását most közzétette a szoftvercég.

Az első Microsoft BASIC verzió megjelenésének ötvenedik évfordulóján a redmondi szoftvercég közzétette a kezdeti korszak egyik legsikeresebb, legmeghatározóbb termékének számító Microsoft BASIC v1.1 forráskódját. A 6502 mikroprocesszorokra fejlesztett rendszer olyan, komoly karriert befutott számítógépek vagy éppen játékkonzolok szoftveres alapjait adta, mint az Apple II, a Commodore 64 (voltaképpen minden, 8 bites Commodore számítógép), a NES vagy az ATARI 2600.

A most megnyitott kódot eredetileg még Bill Gates írta, majd a cég egyik korai programozója, Ric Weiland segített abban, hogy a rendszer elfusson minden 6502-es processzort tartalmazó számítógépen (az első BASIC-kel ellentétben, mely kizárólag az Altair 8800-as mikroszámítógépeken futott).

A v1.1-es BASIC végül történelmi jelentőségű terméke lett a Microsoftnak, mely ezáltal vált a '70-es évek végétől a szoftverpiac máig meghatározó szereplőjévé. Az idén 49 éves kód, illetve maga a szoftver részben ezért a mai napig komoly népszerűségnek örvend hobbisták és a XX. századi informatika hagyományőrzőinek körében, Microsoft az ő munkájukat támogatva döntött a forráskód közzétételéről.

A 6502-es BASIC 7000 soros, Assemblyben írt forráskódja elérhető a GitHubon.