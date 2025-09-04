Új, olcsóbb Galaxy S25 variánst jelentett be a Samsung

A Galaxy S25 FE alulról egészíti ki a csúcsmodell-szériát, néhány kompromisszum mellett.

Pénztárcabarát(abb) új modellel bővül a Samsung Galaxy S25 sorozata, bemutatkozott a Galaxy S25 FE, azaz "Fan Edition" amely a csúcsszéria potméterét néhány helyen visszatekerve igyekszik lefaragni az árból, lehetőleg nem túl fájdalmas áldozatok mellett. Az olcsóbb GalaxyS25 egyben elérhetőbb áron teszi használhatóvá az okostelefonba integrált Galaxy AI-t és a multimodális AI-funkciókat.

A Samsung először tavaly mutatta be a Galaxy AI-t, az S25-tel pedig tovább bővíti az AI alkalmazási lehetőségeinek körét. A gyártók láthatóan elsősorban azzal szeretnék meggyőzni a felhasználókat az AI hasznosságáról, hogy ezzel a mobiljuk valódi személyi asszisztensként tudja segíteni őket a hétköznapok során, igazodva használati szokásaikhoz és preferenciáikhoz. A multimodális AI lehetővé teszi, hogy a Galaxy S25 szoftvere a szöveget, a beszédet, a képeket és a videókat egyaránt értelmezze az interakciók során, kérésre több alkalmazásban is végrehajthatók a feladatok.

Az Armor Alumínium vázzal ellátott S25 FE-n egy 6,7 hüvelykes, FHD+ felbontású AMOLED panel található, mely 120Hz-es képfrissítést támogat. A készülékházban a 4 nanométeres eljárással gyártott Exynos 2400, chip dolgozik, mellette 8 gigabájt RAM-mal kell beérni. A tárhely mérete 128 vagy 256 gigabájt kiszereléstől függően, ez microSD kártyával bővíthető.

A hátoldalon három kamerát találunk, egy 50 megapixeles, optikai képstabilizációval kiegészített, f/1.8-as fő szenzort, egy 12 megapixeles, f/2.2-es ultraszéles látószögű kamerát, valamint 3x optikai zoomra képes, f/2.2-s 8 megapixeles telefotó kamerát, szintén optikai képstabilizációval támogatva. Az f2.2-es előlapi kamera felbontása 12 megapixel. Az eszközt egy tekintélyes, 4900 mAh kapacitású akku látja el szuflával, amely vezeték nélkül is tölthető, a vezetékes töltés pedig 45W-os. A készülékház itt is IP68-as víz- és porállósági besorolást kapott.

A készülék LTE és 5G kiadásban is napvilágot lát, hazánkban szeptember 5-től vásárolható meg tengerészkék, jetblack, fehér és jeges kék árnyalatokban. A 8 GB RAM-mal, 128 GB tárhellyel elérhető kiszerelés 299 990 forintos, a 256 GB tárhellyel ellátott variáns pedig 329 990 forintos ajánlott fogyasztói áron megvásárolható, amihez jár a hat hónapos ingyenes Google AI Pro előfizetés. Mivel a februárban megjelent Galaxy S25 alapmodell 128 GB-os verziója 379 ezer forintról rajtolt, ezért a 300 ezer forintos kezdőár a Fan Edition esetében nem kis különbséget jelent. A készülék egyébként már 7 generációs operációs rendszerfrissítést és 7 évnyi biztonsági frissítést nyújt.