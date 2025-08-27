Egyetlen videóban trollkodik és csinál személyi kultuszt a Huawei

Szeptember elején utódot kaphat a Huawei háromba hajtható Mate XT okostelefonja, mely egy évvel ezelőtt éppen az iPhone 16 sorozat bejelentésének napján debütált.

Más gyártók még piacra sem dobták saját megoldásukat, de nagyon úgy néz ki, hogy a Huawei már a második, két zsanérral rendelkező, azaz háromba hajtható okostelefonját mutathatja be idén ősszel, méghozzá mit tesz a véletlen, ezúttal is az új iPhone-széria bejelentésével szinte egy időben.

A Mate XT bemutatójának tavalyi időzítését ezúttal azért nem tudják újabb szintekre emelni a kínaiak - akkor szeptember 9. Kínában nem az új iPhone-ok bemutatója, hanem a Huawei világújdonságának köszönhetően volt emlékezetes.

Idén a Mate XT utódjának (mely a Mate XTs nevet viseli) bemutatója szeptember 4-én lesz, a teaser videóban pedig feltűnik maga a készülék is, meg egy pár pillanatra az egy fontos új kellék, egy stylus.

De a Weibo-n közzétett teaser főszereplője ezzel együtt sem az egyébként megsüvegelendő mérnöki bravúrral összerakott készülék, hanem Richard Yu, a cég fogyasztói üzletágának feje, aki lassított felvételen sétál egy előadóterem gigantikus backstage-ében illetve réved többször is nagyon sokatmondóan a távolba, mintha csak a kínai okostelefon-piac jövőjét fürkészné, ahol a versenytársak csak a Huawei hátát nézhetik jó messziről, pont mint a régi szép időkben.

Az első Mate XT egyébként óriási siker lett a honi piacon, már akkor milliók rendelték elő, amikor még ára sem volt - de Kínán kívül sok babér a formabontó dizájn ellenére sem termett neki a szoftverre visszavezethető okokból.