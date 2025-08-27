Egyetlen videóban trollkodik és csinál személyi kultuszt a Huawei
Más gyártók még piacra sem dobták saját megoldásukat, de nagyon úgy néz ki, hogy a Huawei már a második, két zsanérral rendelkező, azaz háromba hajtható okostelefonját mutathatja be idén ősszel, méghozzá mit tesz a véletlen, ezúttal is az új iPhone-széria bejelentésével szinte egy időben.
A Mate XT bemutatójának tavalyi időzítését ezúttal azért nem tudják újabb szintekre emelni a kínaiak - akkor szeptember 9. Kínában nem az új iPhone-ok bemutatója, hanem a Huawei világújdonságának köszönhetően volt emlékezetes.
Idén a Mate XT utódjának (mely a Mate XTs nevet viseli) bemutatója szeptember 4-én lesz, a teaser videóban pedig feltűnik maga a készülék is, meg egy pár pillanatra az egy fontos új kellék, egy stylus.
De a Weibo-n közzétett teaser főszereplője ezzel együtt sem az egyébként megsüvegelendő mérnöki bravúrral összerakott készülék, hanem Richard Yu, a cég fogyasztói üzletágának feje, aki lassított felvételen sétál egy előadóterem gigantikus backstage-ében illetve réved többször is nagyon sokatmondóan a távolba, mintha csak a kínai okostelefon-piac jövőjét fürkészné, ahol a versenytársak csak a Huawei hátát nézhetik jó messziről, pont mint a régi szép időkben.
Az első Mate XT egyébként óriási siker lett a honi piacon, már akkor milliók rendelték elő, amikor még ára sem volt - de Kínán kívül sok babér a formabontó dizájn ellenére sem termett neki a szoftverre visszavezethető okokból.