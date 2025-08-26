Közös jamelés után jöhet egy kis chatelés a Spotify-on

Már chatelni is lehet a világ legnagyobb zeneistreaming-platformján, a Spotify-on keresztül, mely az évek során próbált egyre inkább egyfajta zenei közösségi platformként is feltűnni.

Mostantól már a Spotify appon keresztül is lehet chatelni ismerősökkel, barátokkal, családtagokkal. Na nem mintha a piacvezető platformok trónját kívánná elhódítani a legnépszerűbb zenestreaming-platform, a fejlesztés inkább egy új lehetőség a hallgatott zenék és podcastek megosztásához, melyre egyébként évek óta kínál lehetőséget a Spotify - külső szolgáltatókon keresztül.

Ez mostantól megváltozhat, az applikáció felhasználói ugyanis a platformon belül maradva indíthatnak kétszereplős chatfolyamokat, de csak olyan felhasználók között, akik korábban is osztottak már meg egymással tartalmat az appnak köszönhetően akár közös playlisten akár egy jamelésen keresztül. A Spotify szerint ez alól a családi és egyéb, többfelhasználós csomagok sem képeznek kivételt.

Az azonnali üzenetküldés lehetőségét a Spotify felhasználók egyelőre a profiloldaluk alatt találják majd meg, az üzenetküldő platform pedig ugyan használ titkosítást, de nem végponti titkosítást. A cég ez alapján tudja proaktívan ellenőrizni az üzenetek tartalmát és kiszűrni a (jog)szabálysértő szövegeket, emellett a felhasználók tudják is jelezni az üzemeltetők felé, ha egy-egy üzenetváltás sérti a közösségi elveket.

Az új funkció egyelőre csak néhány piacon érhető el a 16. életévüket betöltött felhasználók számára.