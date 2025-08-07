Lemondásra szólította fel Trump az Intel vezérigazgatóját

Még fél éve sincs a cég élén, de máris mennie kellene Lip-Bu Tannak, az Intel vezérigazgatójának - legalábbis Donald Trump szerint.

Viszonylag ritka eset, amikor egy ország első számú vezetője lemondásra szólítja fel az egyik legismertebb helyi magáncég első emberét, de az Egyesült Államokban mostanában ez is megtörténhet:

Donald Trump saját közösségi hálózatán, a Truth Social-ön most legalábbis arról posztolt, hogy Lip-Bu Tannak, az Intel tavasszal kinevezett új vezérigazgatójának le kell mondania, mivel kiterjedt kínai üzleti kapcsolatai miatt olyan érdekkonfliktus merült fel vele kapcsolatban, aminek a feloldására "nincs más megoldás".

Tan kínai befektetéseiről röviddel a kinevezése után jelentek meg az első cikkek a tengerentúlon. Ezekben arról írtak, hogy a maláj származású csúcsvezető több száz kínai cégben rendelkezik érdekeltséggel privát befektetései révén.

Trumpnál valószínűleg az verhette ki végleg a biztosítékot, hogy Tan eddigi, nagyjából 200 millió dolláros tőkebefektetése zömében kínai félvezetőipari szereplőknek ment, ha pedig ez sem lenne elég, közülük több is kapcsolatban áll a kínai néphadsereggel.