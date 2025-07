Gombnyomással lehet majd zárolni a Windows 11-es PC-ket androidos mobilról

Hasznos funkcióval bővült a Link to Windows androidos alkalmazás.

Apró, de rendkívül hasznos új funkcióval bővül a Microsoft androidos mobilokon elérhető Link to Windows alkalmazása, amivel a két operációs rendszer különféle beállításait és funkciót lehet kezelni az összekapcsolt eszközök között. A Windows Central szúrta ki, hogy lehetővé válik a PC-k távolról történő zárolása okostelefonról történő vezérléssel - persze amennyiben Windows 11 rendszert futtat az adott gép. Az Android-felhasználók eddig egy Bluetooth-alapú funkciót használhattak a PC automatikus zárolására, amennyiben a csatlakoztatott telefon túl távolra kerülne a számítógéptől. Az új lehetőséggel azonban már manuálisan is lehetséges zárolni az eszközt, Bluetooth-os hatótávon kívül is.

A művelet elvégzéséhez egyszerűen csak meg kell nyitni a Link to Windows alkalmazást a csatlakoztatott androidos mobilon, és rábökni a „PC zárolása” gombra. További biztonsági intézkedésként a telefont is leválasztható magáról az alkalmazásról, amíg a felhasználó manuálisan be nem jelentkezik a PC-jére. A funkció fokozatosan jelenik meg az app 1.25071.165-ös verziójától kezdődően, de egyelőre még nem minden felhasználónál jelent meg.

A frissített app másik újdonsága, hogy szinkronizálhatóvá válnak a másolt tartalmakhoz használt vágólapok a csatlakoztatott eszközök között. Így a PC-n kimásolt szöveg vagy kép az androidos mobilon könnyen beilleszthető és fordítva. Ezt a funkciót az iPhone-osok már az 2016-os Universal Clipboard bevezetése óta élvezhetik.

A Link to Windows már több mint egymilliárd letöltéssel rendelkezik a Google Play Áruházban, így az egyik legnépszerűbb androidos appá cseperedett az idők során. Bár egyes harmadik féltől származó alkalmazásokkal sok minden megoldható volt eddig is, a biztonság miatt is érdemes a Microsoft hivatalos alkalmazását előnyben részesíteni a külsős megoldásokkal szemben.