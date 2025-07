Már csak egy hónap van hátra a Google URL-rövidítőjének

Augusztus 25-től csak egy 404-es hibaüzenetet fognak mutatni a Google URL-rövidítőjével létrehozott linkek.

A Google tavaly nyáron jelentette be, hogy teljesen megszünteti a 2009-ben indított goo.gl nevű linkrövidítő szolgáltatás működését, és annak utolsó eddig működő funkcióját is leállítja. A cég korábban, egészen pontosan már 2019-ben megszüntette annak lehetőségét, hogy a felhasználók új rövidített linkeket hozzanak létre, de az újabb lépés már azt jelenti, hogy az ilyen formában cserélt, rövidített goo.gl formátumú hivatkozások is megszűnnek majd működni a weben.

Augusztus 25. után a netezők nem a céloldalon találják magukat a https://goo.gl/ formátumot használó rövidített link megnyitásakor, hanem 404-es hibaüzenettel nézhetnek szembe, ami azt az üzenetet hivatott közvetíteni, hogy az adott cím nem létezik – ez akár félrevezető is lehet, hiszen nem maga a céloldal megszűnéséről van szó, hanem a linkrövidítési szolgáltatás lelövéséről.

A lépés valószínűleg nem fog sokakat elkeseríteni, mivel már tavalyi blogposztjában is arról számolt be a cég, hogy a rövidített linkek 99 százalékához már nem kapcsolódott semmilyen aktivitás, tehát gyakorlatilag senki sem használja már az eszközt.

Via The Verge.