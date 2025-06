Nyáron búcsúzik a „kék halál"

Több mint 40 év után feketére vált az ikonikus képernyő a Windows 11-ben egy nyáron érkező frissítéssel.

Egy ideje már lehet róla hallani, hogy a Microsoft a Windows 11 jövőbeli frissítésével megváltoztatja az operációs rendszer rettegett hibajelentő „kék halál” (Blue Screen of Death, azaz BSOD) képernyőjét. A Windows Insider program résztvevői pár hónapja már láthatják az új dizájnt a Beta, Dev és Canary csatornákon, de eddig a hétköznapi felhasználóknál még nem lépett érvénybe. A Microsoft most hivatalosan is közölte legújabb bejegyzésében, hogy az új képernyő az idén nyáron jelenik meg egy frissítésen keresztül a Windows 11 24H2-et futtató eszközökön.

Budapesten nyitott új irodát az HTEC (x) A globális piacon tervezési és mérnöki szolgáltatásokat nyújtó, AI-first szemléletű HTEC Budapesten nyitotta meg új irodáját. A globális piacon tervezési és mérnöki szolgáltatásokat nyújtó, AI-first szemléletű HTEC Budapesten nyitotta meg új irodáját.

Budapesten nyitott új irodát az HTEC (x) A globális piacon tervezési és mérnöki szolgáltatásokat nyújtó, AI-first szemléletű HTEC Budapesten nyitotta meg új irodáját.

A végzetes hiba során megjelenő kékhalál ugyanakkor nem tűnik el, csupán a színe változik kékről feketére, és az új dizájnnal eltűnik a szomorú :( emotikon, a kapcsolódó QR-kóddal együtt. A diagnisztikai információkat az apróbetűs részbe száműzi, helyette egy általános üzenet kerül a középpontba. A pontosabb részletek iránt érdeklődők ahogy eddig is, az Eseménynaplóban kereshetik az őket érdeklő információkat.

A Microsoft emellett bevezeti az új Quick Machine Recovery nevű fejlesztést, ami a gyors helyreállítást fogja segíteni azokban az esetekben, amikor a bootolás is nehézségekbe ütközik.

Via Microsoft.