Indul a real-time text támogatása a Telekomnál

Amit az egyik fél begépel mobilkészülékén, a másik félnél azonnal megjelenik - de egyelőre csak a szolgáltató hálózatán belül.

Június 28-tól válik elérhetővé az RTT, azaz a Real-Time Text (valós idejű szöveg) funkció készüléktől függően a Telekom hálózatát használó mobilokon. A hívó és a hívott fél közti valós idejű szövegátvitelnek köszönhetően az egyik fél mobilján begépelt üzenet a másik félnél azonnal megjelenik anélkül, hogy chatre kellene váltani, és az ott megszokott küldés gombra kellene kattintani. A megoldás fő előnyeként a szolgáltató az emeli ki, hogy nagy segítség lehet speciális élethelyzetekben, illetve az akadálymentesség megteremtésében – ha például egy időpontfoglalásra csak telefonszám elérhető, de valaki beszédében akadályozott vagy hallássérüléssel éli mindennapjait.

Mobilgyártónként eltérő, hogy a bevezetés hetében ki használhatja már a funkciót, ami egyelőre a telekomos hívószámok között használható. Az RTT használatához egyébként ezen felül nem kell külön alkalmazást letölteni, és internetelőfizetés sem szükséges, extra költségek nélkül vehetik igénybe a szolgáltató ügyfelei.

A funkció különböző mobilkészülékeken eltérő módokon jelenik meg, egyes készülékeken automatikusan aktiválódik a szoftver frissítését követően, máshol először be kell kapcsolni. Az RTT gomb mindig látható lesz Apple és TPhone telefonok esetében, és hívás közben látható a Honor mobilokon. A Samsung által gyártott modelleken alapértelmezetten kikapcsolt állapotban van, így aktiválni kell, míg a Xiaomi, TCL, Pixel és Lenovo mobiloknál egyelőre nem látható.

A használatára több lehetőség is adott: RTT-n keresztül is lehet hívást kezdeményezni, vagy hanghívás közben is át lehet váltani erre a funkcióra, illetve visszaváltani hanghívásra. A megoldás a digitális akadálymentesítési szabályozás eleme, mely egyelőre a Telekom hálózatán, a vállalat ügyfelei között elérhető, amíg a többi szolgáltató el nem indul ugyanezen szolgáltatással.

A használat feltétele összességében, hogy a hívó és a hívott fél készüléke is alkalmas legyen az RTT használatára, aktiválva legyen a funkció, és mindkét félnél rendelkezésre álljon minimum 4G lefedettség vagy wifi-hálózat. Az RTT aktiválásának pontos részleteiről ezen a linken lehet olvasni.