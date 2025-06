Végre repülhetnek a floppyk az amerikai légi irányítástól

Végre elszánta magát az amerikai Légiközlekedési Hatóság, hogy kerül amibe kerül, lecseréli a légi irányítás által a mai napig több helyen használt archaikus informatikai eszközöket, többek között a floppy lemezeket és a Win95-ös PC-ket.

A mai napig nem minden utazó számára nyilvánvaló tény, hogy az amerikai légtérben nap mint nap milliók bízzák rá az életüket olyan archaikus PC-s technológiákra, mint a floppylemez vagy a Windows 95 operációs rendszer - ennek azonban rövidesen vége lehet, az amerikai Légiközlekedési Hatóság (Federal Aviation Administration, azaz FAA) ugyanis végre eltökélte magát, hogy lesz ami lesz, modernizálja az irányítás által használt infrastruktúrát.

A légiközlekedés amúgy az egész világon tele van ősidők által használt megoldásokkal, a floppyk és a harmincéves Win95 használata azonban azzal együtt sem időszerű, hogy ebben az iparágban több okból is szeretnek ragaszkodni a jól bevált rendszerekhez. Az FAA ragaszkodása azonban már a légi közlekedési iparág összes szereplője szerint is túlmegy minden határon, ezért az érintett cégek létrehozták a Modern Skies koalíciót, mely kampányt is indított hogy felhívja a figyelmet a változás szükségességére.

Modern Skies - The Time for Change is NOW Még több videó

Szoftvertesztelés: ütött az óra A tesztelői szakmát rengeteg friss hatás éri, kifejezetten nehezített pálya ez mostanság. A tesztelői szakmát rengeteg friss hatás éri, kifejezetten nehezített pálya ez mostanság.

Szoftvertesztelés: ütött az óra A tesztelői szakmát rengeteg friss hatás éri, kifejezetten nehezített pálya ez mostanság.

Az FAA szerint a modernizáció egyébként a közlekedési iparágat érintő évtizedek óta a legfontosabb projekt, ám korántsem olyan triviális, mint egy tetszőleges hivatalt ellátni új informatikai eszközökkel.

Ott van például az a nem elhanyagolható szempont, hogy bizonyos rendszereket érthető okokból nem lehet csak úgy leállítani és bedugni helyettük egy újat, emellett gondoskodni kell arról, hogy az újonnan üzembe álló rendszerek ugyanolyan atombiztosak, mint akár a floppy akár a Windows 95, legalábbis ami a kívülről érkező támadásokat és egyéb biztonsági incidenseket illeti.

Az amerikai közlekedési minisztérium négy éven belül szeretné befejezni a projektet, ám ehhez még nem találták meg azokat a cégeket, melyek a teljes rendszer felújítását el tudnák vállalni.