Augusztus második felében érkezhetnek az új Pixelek

A Google újgenerációs Pixel okostelefonjai a megszokott időben, augusztus derekán jelenhetnek meg, a premiernek várhatóan ezúttal is lesz magyar relevanciája.

Idén sem maradunk új felsőkategóriás Google Pixel okostelefonok nélkül, a Pixel 10 sorozatról egyre több nem hivatalos információt vagy pletykát hallani a megjelenéshez közeledve.

Most éppen konkrétan a megjelenési dátum kapcsán keltek szárnyra újabb híresztelések, melyek szerint a Pixel 10 sorozat tagjait éppúgy augusztus 20-án jelentik majd be, ahogy a Pixel 9 esetében tette a Google, a készülékek pedig várhatóan egy héttel később, augusztus 28-án jelenhetnek meg a boltokban és a szolgáltatóknál. Ahogy tavaly, úgy idén is lehet rá számítani, hogy a telefonok mellett a Pixel Watch okosórák új változata is befuthat.

A sorozat ezúttal is négy okostelefonból áll majd, a "sima" változat mellett érkezik majd a Pro, a Pro XL és a hajtogatható Fold - hogy ez utóbbi továbbra is korlátozottan lesz-e elérhető az elődmodellhez hasonlóan, azt egyelőre nem tudni.

Az újdonságok kapcsán leginkább a sima változat esetében várható érdemi fejlesztés, a belépőmodell ugyanis már éppúgy három kamerával rendelkezhet, mint a Pro variánsok, illetve újdonság lehet a Samsung helyett immár a TSMC-nél készülő Tensor G5 rendszerprocesszor, mely természetesen az AI számítási képességek terén kínál majd komolyabb előrelépést.

A Pixel Watch 4 esetében változhat az akkumulátor kapacitása (legalábbis abból kiindulva, hogy az első kiszivárgott renderek alapján az óra vastagabb lett, illetve arról is szólnak pletykák, hogy a Gemini AI asszisztens első ízben jelenhet meg a cég okosóráin az új változattal.