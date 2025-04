Megakadt az Android 15 útja a Samsung Galaxy mobilok felé

Súlyos bugokkal indulhatott útnak a One UI 7, így a dél-koreai cég inkább megnyomta a stop gombot.

A Samsung a múlt héten indította el az Android 15-alapú One UI 7 szoftver terjesztését, melyet végül vissza kellett vonnia az utolsó utáni pillanatban. A cég a One UI 7 frissítést még a szervereiről is eltávolította, ami komoly hibát feltételez, bár ezzel kapcsolatban egyelőre nem kommunikált semmi konkrétat. A sejtések szerint a szoftverrel olyan súlyos bugok érkeztek volna az okostelefonokra, hogy egyszerűbbnek tűnt hátraarcot nyomni.

A frissítés kifejezetten a Galaxy S24, a Z Fold 6 és a Z Flip 6 készülékeket célozza, amelyek mindegyike még a One UI 6-tal (Android 14) jelent meg. A Samsung nemcsak az Android megjelenését módosítja, hanem egy sor Galaxy AI-funkciót is integrál az Android rendszerbe, mely hosszadalmas folyamat, és már egyébként is többhónapos csúszásban van az új szoftver az Android 15-höz képest, miközben lassan már az Android 16 is elkészül.

Miután április hetedikén elindult a bevezetés, a Galaxy S24 koreai felhasználóitól több visszajelzés is érkezett azzal kapcsolatban, hogy a mobiljuk megbízhatatlanná vált, nem mindig tudták feloldani a telefon zárolását, illetve hogy a bizalmas fájloknak fenntartott Secure Folder egy hibája miatt a galériából származó képek megjelentek az automatikusan generált történetek funkcióban, amelyek a biztonságos mappán kívül érhetők el, így a privát fotók védelmén rés támadt.

Via Ars Technica.