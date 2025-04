Két új Vision Pro modellel is készülhet az Apple

Nem csak egy olcsóbb, könnyebb és ezáltal elérhetőbb Vision Prón dolgozhat az Apple a háttérben, hanem egy Mac gépekhez közvetlenül csatlakoztató, kvázi kiterjesztett kijelzőként használható kiadáson is.

Hiába tervezi a földkerekség talán legjobb hardvereit, az Apple-nek sem jöhet be minden, amit számos, kereskedelmi kudarc mutatott már a múltban. De mind közül egyik sem volt olyan látványos, mellényúlás, mint aminek a Vision Pro első éve alapján a cég AR/VR headsete látszott. A headset kicsivel több mint egy éve, február 2-án került a boltokba az Egyesült Államokban, mely bármennyire is tele van pakolva bravúros technológiai megoldásokkal, ha aztán kiderül, hogy a formátum nem nyerő, az árszint pedig még kevésbé. A megjelenés időzítése sem éppen az Apple malmára hajtotta a vizet, hiszen a nagy virtuálisvalóság-őrületet, melyet többek között a Meta igyekezett szítani, 2023-24 -ben villámgyorsan felváltotta az AI-őrület.

Lehet persze tovább érvelni azzal, hogy a Vision Pro bevallottan egy kísérleti termék, illetve az Apple az átütő siker hiányában is a világ legértékesebb cége tudott maradni, az azonban most már elég világosan látszik, hogy a headset nem lett a "következő nagy dobás", nem lett új iPhone belőle.

Ennek ellenére az Apple a jelek szerint nem adja fel, és két modellt is fejleszthet a háttérben – szellőztette meg a Bloomberg iparági forrásokkal ellátott írója, Mark Gurman. A Vision Pro termékcsaládba később egy első generációs eszköznél olcsóbb és könnyebb kiadás várható, valamint egy Mac géphez csatlakoztató eszköz, ami az üzleti alkalmazást tenné könnyebbé és látványosabbá. Az olcsóbbnak címzett headsetet a prémium okostelefonok árkategóriájára lőtte be az Apple annak reményében, hogy sikerülhet szélesebb rétegnek adaptálnia az AR-eszközt - ez körülbelül 1600 dollárt jelenthet majd, ami a fele a 3500 dolláros eredeti árnak. Ezzel együtt az Apple a Meta Quest eszközével is hatékonyabban vehetné fel a versenyt.

A Macekkel összeköthető kiadással állítólag szinte késleltetés nélkül dolgozhatnak a fejlesztők a lehető legjobb teljesítmény mellett, és egyértelműen drágább lenne. Ez a modell lehetővé tenné a felhasználók számára, hogy a Vision Pro-t egyfajta kiterjesztett kijelzőként használják, megkönnyítve ezzel a munkafolyamatokat és növelve a produktivitást.​