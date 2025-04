BSides 2025 - idén is Budapesten a nemzetközi IT-biztonsági szcéna krémje

Idén immár kilencedik alkalommal érkezik májusban a BSides IT-biztonsági konferencia, melyen szokás szerint a szakma nemzetközi élvonalába tartozó előadókat lehet meghallgatni.

A security BSides kezdeményezés budapesti konferenciája 2025-ben is a nemzetközi IT-biztonsági szcéna élvonalát hozza el a hazai közönségnek, május 21-én a Lurdy Konferencia Központban. Idén több, mint húsz külföldi előadó érkezik Budapestre, akik a világ vezető kiberbiztonsági konferenciáin is rendszeres szereplők – többek között a DEFCON, Black Hat, FIRST vagy Virus Bulletin színpadáról is ismerősek lehetnek.

A konferencia előadásai naprakészen tükrözik a jelenlegi kihívásokat és fejlődési irányokat, így a teljesség igénye nélkül a BSides 2025-ön szó lesz egyebek mellett a következőkről:

Felhőbiztonság és konténeralapú környezetek sebezhetőségei* (AWS, Kubernetes, Docker),

Red teaming, malware elemzés és visszafejtés,

Bug bounty és exploit fejlesztés,

macOS, Windows és Linux rendszerek támadási felületei,

AI/ML alapú fenyegetésészlelés és annak megkerülése,

valamint DevSecOps megközelítések és támadási szimulációk valós környezetben.

Az előadások és workshopok között szerepelnek technikai deep dive-ok, élő demók, valós támadások elemzései és nem klasszikus karrierépítést bemutató inspiráló történetek is. A konferencia fókusza idén sem csupán a támadástechnikákon van, hanem azokon a módszereken és szemléletmódokon is, amelyekkel hatékonyabban lehet reagálni a folyamatosan változó fenyegetettségi környezetre.



A rendezvényen a Cyber Islands csapatán keresztül igazi, technikai fókuszú, hackelős, forrasztgatós és "kéz összekoszolós" workshopokon és niche témákon keresztül (mint például az IoT hakcing vagy éppen a kiberbiztonság az önvezető autókban) lehet két előadás között inspirálódni, és kapcsolódni a közösséggel.



Az idei BSides-on először open discussion formátumú programmal is készülnek a szervezők, ami támogatja a szakma aktuális kérdéseinek kötetlenebb formában való kibontását és hiánypótló lehetőség az előadások nyomán hasznos insightokat szerezni és megosztani.

További részletek és jegyvásárlási lehetőség a konferencia weboldalán.