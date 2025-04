Agresszív megállapodásokat kínál a Google az AI-szakértőknek

Akár egy évig is fizet a cég a szakiknak versenytilalmi megállapodás keretén belül, csak ne dolgozzanak riválisnak.

Az AI-szakértők és a tehetségek bevonzása, megtartása valódi kihívássá vált a Google, az OpenAI és a többi fejlesztő számára, de a szakértők utóéletére és további pályájára is kockázati tényezőként tekintenek a nagyobb játékosok. Belsős szivárogtatások szerint a Google DeepMind részlege egészen meglepő szerződéseket is aláíratott egyes távozó szakemberekkel az Egyesült Királyságbeli irodában arról, hogy legalább egy évig nem igazoljanak át versenytárshoz. A cég ezért még fizetni is hajlandó, akár egy éves időtartamon keresztül.

A versenytilalmi szerződéssel járó kvázi egyéves fizetett vakációnak azonban van egy komoly hátulütője: addig a szakemberek kiesnek a vérkeringésből, ami főleg az AI gyorsan változó területén számukra inkább visszás lehet. Ahogy az egyik szakember fogalmaz: a szektorban egy év valódi örökkévalóságnak tűnik.

Ez a lehetőség persze nem jár minden munkavállalónak, és számos tényező, beleértve a munkavállaló szolgálati idejét és az általa végzett szerepkör is befolyásolják a megállapodás időtartamát és tartalmát. A DeepMind alkalmazottak és a Google Gemini modellen dolgozók esetében a hathónap kizárólagosság a jellemző, az egy évre szóló kikötés inkábn a seniorokat és a vezetőket érinti.

Az Egyesült Államokban a versenytilalmi törvények szabályai államonként eltérőek, és Kaliforniában, ahol a Google és számos más technológiai óriás székel, a versenytilalmi záradékok nem érvényesíthetők. Egy 2023-ban bevezetett új jogszabály kiterjesztette a kaliforniai törvényt, és megtiltotta az államon kívül kötött versenytilalmi szabályok végrehajtását. Az Egyesült Királyságban akkor érvényesíthetők, ha a munkáltató jogos üzleti érdekeinek védelmében ésszerűnek ítélhető az alkalmazásuk.

