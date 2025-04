Színt vallott az Oracle az adatszivárgásban érintett ügyfeleknek

Meglehetősen kaotikus az Oracle kommunikációja a közelmúltban nyilvánosságra került adatlopásokkal kapcsolatban.

Március végén egy ismert hackerfórumon egy „rose87168” nevű felhasználó állítása szerint több mint 140 ezer Oracle Cloud ügyfél adatát kínálta fel értékesítésre. A csomag hatmillió sornyi adatot tartalmazott, beleértve SSO és LDAP jelszavakat, kulcsfájlokat, Enterprise Manager JPS kulcsokat, melyeket a login.us2.oraclecloud.com bejelentkezési végpont feltörésével szerezhetett meg az elkövető.

Az Oracle határozottan cáfolta, hogy illetéktelenek törtek volna be felhőszolgáltatása rendszerébe, de a hackerek által sötét webre kiszivárogtatott minták alapján több kiberbiztonsági cég szerint is bizonyíthatóvá vált az állítás ellenkezője. Az Oracle szóvivője közleményt adott ki, miszerint a cég nem érintett adatszivárgásban, a közzétett állítólagos hitelesítő adatok nem az Oracle Cloud szolgáltatáshoz tartoznak, és hogy az ügyfelektől sem érkeztek eddig panaszok.

Mint utólag most kiderül, az egyetlen hamis állítás maga a tagadás volt. Az Oracle több ügyfele is arról számolt be, hogy a cég felvette velük a kapcsolatot az adatlopás kapcsán, és már az amerikai szövetségi nyomozóiroda (FBI) is vizsgálja a betörést. A vállalat két másik ügyfelét arról tájékoztatta, hogy illetéktelen feleknek sikerült feltörniük egy régi szervert, amelyen nyolcéves hitelesítő adatokat tároltak, így azok valószínűleg már elavultak lehetnek. Egy másik ügyfél azonban azt a tájékoztatást kapta, hogy a 2024-es bejelentkezési adatokról volt szó.

az Oracle nem sértette meg az európai általános adatvédelmi rendeletet, más néven GDPR-t, amely előírja, hogy a szervezetek a felfedezést követő 72 órán belül jelentsék az ügyfelek adatainak ellopását az érintetteknek. Ellenkező esetben a biznisz a globális bevétel két és négy százalék közötti pénzbírsággal sújtható. Az Oracle csoportos keresetekkel is szembesülhet, mivel az ügyvédek elkezdték keresni a sértett feleket. Szokatlan a vállalat azon döntése, hogy nyíltan nem ismeri el a behatolást. És nem fog működni.

Via The Register.