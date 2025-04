Webáruházakban vásároló robotot tesztel az Amazon

Nagyon nem akarja kiengedni saját applikációjából a vevőket az Amazon, akik rövidesen akkor is tudnak majd a cég mobilappjával vásárolni, ha a kiszemelt áru történetesen nem szerepel a piactér kínálatában - mindezt természetesen a mesterséges intelligenciának köszönhetően.

Hiába szerepel több százmillió termék az Amazon katalógusában, mindig előfordulhat olyan helyzet, hogy a kiszemelt portékát csak más forrásból - például egy márka dedikált webáruházából - lehet beszerezni.

A cég azonban még ilyen helyzetekben is szeretné félig-meddig magánál tartani a vásárlókat, így egyelőre bétaüzemben bekapcsolta a "Buy for Me" funkciót egyes amerikai ügyfeleknél, mely

Megveszi a felhasználó helyett, de a nevében az adott terméket a harmadik fél webshopjában.

A shoppingolást az Amazon Nova AI és az Anthropic Claude modellek végzik karöltve, a folyamat pedig nagyjából úgy néz ki, hogy az Amazon applikációja listázza a keresésnél a terméket, ahol ha a vevő rábök a Buy for Me gombra, az Amazon kosároldalára jut, ahol ellenőrizheti a tranzakció részleteit.

A véglegesítést követően a robot megnyitja a kiválasztott portéka termékoldalát, kosárba rakja az árut, majd a felhasználó Amazon számára megadott adatait (számlázási, szállítási cím, fizetéssel kapcsolatos részletek) beilleszti a vásárlási űrlapba és leadja a megrendelést.

Az Amazon a folyamat lezárását követően nem tárolja el a tranzakció adatait, vagyis elsősorban nem gyűjt adatot a harmadik feles vásárlásokról, illetve egyelőre nincs szó arról sem, hogy a cég jutalékot szedne a vásárlások után. Felmerülhet a kérdés, hogy akkor mégis mire jó ez az egész az Amazonnak - erre vélhetően elsősorban az a válasz, hogy a cég így akkor is magánál tudja tartani a vásárlót, amikor nem is nála vagy az egyik piactér-partnernél jön létre a tranzakció.