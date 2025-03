Nem támogatja tovább a Waze iOS-en a Google Segédet

A későbbiekben egy fejlettebb AI-hangasszisztenst kaphat a navigációs-közösségi app.

A Waze mobilalkalmazás iOS-es verziójába 2020-ban integrálták a Google Assistant (Google Segéd) hangasszisztenst, amivel gyakorlatilag mindig volt valami probléma, a használata pedig sok esetben inkább frusztrálttá tette a felhasználókat, mint segítette volan őket. A navigációs-közösségi app fejlesztői szerdán bejelentették, hogy végleg kiiktatják a Google segédjét, ami már most működésképtelen a Redditen olvasható visszajelzések szerint. A felhasználók közül többen is arról számoltak be, hogy ha a mikrofon gombra kattintva beszélni kezdenek, az asszisztens ugyan megismeri a hangjukat, de nem reagál semmit

Helyettesítésként a cég egy általa fejlesztett „kiterjesztett hang-interakciós megoldásnak” nevezett funkciót tervez bevezetni a közeljövőben. Arról már korábban is lehetett hallani, hogy a Waze tavaly október óta tesztel egy „Conversational Reporting” nevű AI-alapú megoldást, ami szintén hangfelismeréses technológia lesz, és jó eséllyel ez kerül majd bele végül az appba.

A döntés nem tűnik olyan meglepőnek annak fényében, hogy a Google a közelmúltban bejelentette, hogy az év végéig szinte teljesen a pálya szélére szorítja a Segédet, hogy helyét a fejlettebb Gemini vegye át. A Gemini 2025 végéig automatikusan átveszi a Segéd szerepét az androidos mobilok túlnyomó részén, tehát a későbbiekben nem lesz elérhető, sem letölthető az alkalmazás áruházakból, kivételt csak a régebbi modellek képeznek.

Via TechCrunch.