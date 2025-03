Hamis értékelések miatt indul perre a Google

A keresőcég torkig van a Google Térképet kihasználó csalókkal, folytatja a szigorúbb fellépést.

Betelt a pohár a Google-nél a Térkép szolgáltatásba kerülő egyre nagyobb számú, hamis felhasználók által beküldött értékelésekkel vagy kamuértékelésekkel kapcsolatban. A cég tavaly ősz óta már komolyabban szankcionálja azokat a vállalkozásokat, melyek saját magukra adnak le pozitív értékelést, amennyiben a tudomására jut egy ilyen visszaélés, az összes értékelést ideiglenesen eltávolíthatja, vagy blokkolhatja az újabb értékelések posztolását az oldalra - végső esetben egy figyelmeztető üzenetet is megjeleníthet a felhasználók számára.

A keresőcég most még tovább lép: miután 10 ezer hamis üzleti adatlapot távolított el a Google Térképről, és be is fogja perelni azokat a csalókat, akik szervezetten, hálózatba tömörülve hozták létre a hamis üzleti profilokat, melyeket később nyereségszerzés céljából adnak tovább. Sok esetben előfordul az is, hogy már létező vállalkozásokat személyesítenek meg a profilok.

A csalók számos módszert dolgoztak ki az évek során a Térkép felhasználóinak megtévesztésére. A hamis adatlapok veszélye, hogy kamu telefonszámot mutathatnak, és így könnyebb az áldozatot egy telefonközpontba irányításani, ahol megpróbálhatják rávenni a fizetésre egy olyan szolgáltatásért, amit valójában sosem nyújtanak. Automatizált módszerekkel a kamuüzletek tömegesen kaphatnak pozitív értékeléseket, amivel a keresések közt előnyt szerezhetnek, illetve hamis bizalmat kelthetnek az internetezőkben.

A keresőcég 2023-ban 12 millió hamis üzleti profilt tiltott vagy távolított el, de fellép azokkal a vállalkozásokkal szemben is, melyek manipulatív vagy félrevezető taktikákkal növelik az elkötelezettséget és ösztönzik a pozítív értékeléseket.

Via The Verge.