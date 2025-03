Elég furcsa néven jönnek az újraélesztett Pebble órák

Két új Pebble okosórát is piacra dob a széria eredeti tervezőjének új cége, a Core Devices. Az órákat ugyan nem Pebble-nek hívják majd, de kívül-belül a szép emlékű sorozatra emlékeztetnek majd.

Eric Migicovsky, a Pebble alapítója nem viccelt januárban, tizenhárom évvel az eredeti cég megalapítása után, hosszú évekkel az utolsó, Pebble márkájú okosórák piacra dobását követően nemrég létrehozta új cégét, mely ismét Pebble-ket fog gyártani. Csak nem ezen a néven.

A Core Devices órái pont úgy néznek majd ki, mint a Pebble-k, pont azt is tudják majd sőt, az eredeti alkatrészekből is kerül beléjük, ha pedig ez nem lenne elég, a Pebble-k időközben nyílt forrásúvá tett firmware-jét is megkapják, szóval igazából ez bizony egy elég határozott reboot azután, hogy előbb a FitBit vette meg a céget, majd a FitBitet a Google, aki az egész projektet szépen beszántotta.

Mivel a cég a Pebble nevet nem adta, első órát pedig Core 2 Duo -nak hívják majd, ez a típus júliusban kerülhet forgalomba és pont úgy fog kinézni, mint a Pebble 2. Az új változat ugyanakkor két ponton fontos változást is hoz, egyrészt az eredeti óra hétnapos akkumulátoros üzemidejét az energiatakarékosabb Bluetooth rádiónak köszönhetően sikerült 30 napra növelni, másrészt a Core 2 Duo-ba egy hangszóró is kerül majd. Az óra 149 dollárba fog kerülni.

A tervek szerint kicsit később érkezik majd a Core Devices második újdonsága, a Core Time 2, mely a Pebble Time 2 másolata lesz - ez a modell decemberben kerülhet a boltokba 225 dolláros fogyasztói áron. Migicovsky ennél a típusnál is igyekezett haladni az idővel, így a Core Time 2 érintőkijelzővel érkezik majd.