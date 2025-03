Nem biztos, hogy portmentes lesz az iPhone 17 Air

Rendkívül izgalmas újításokat hozhat az ősszel érkező „legvékonyabb iPhone”, de úgy tűnik, az USB-C porthoz talán mégsem mernek hozzányúlni a tervezők, amit az európaiakra fognak.

Már javában érkeznek a szivárogtatások a várhatóan ősszel bemutatkozó iPhone 17 Air modellel kapcsolatban, ami állítólag az eddigi legvékonyabb iPhone lehet. A Bloomberg bennfentes forrásokkal ellátott szerzője, Mark Gurman a legfrissebb Power On hírlevélben arról ír, hogy a cég azt is mérlegelte, hogy a legvékonyabb almás mobil egyben az első portmentes modell is legyen, tehát elhagyná az USB-C portot.

Gurman szerint ebből lehetséges, hogy végül nem lesz semmi, és a cég ezt az európai döntéshozókra fogja - az új szabályok értelmében az okostelefonokat, táblagépeket, e-olvasókat, tölthető fülhallgatókat, digitális fényképezőgépeket, kézi videójáték-konzolokat és hordozható hangszórókat gyártótól függetlenül USB-C porttal kell felszerelni. Így jó eséllyel nem lehet kizárólag csak vezeték nélkül tölteni a mobilt, és nem szabadulhatnak meg az USB-C porttól az európai szabályozóktól való összetűzéstől tartva.

Az eddigi információk alapján a mindössze 5,5 mm vastag iPhone 17 Air ára 900 dollárról indulhat, az iPhone 17 alapmodell és a két felső kategóriás verzió közé pozicionálva, és az iPhone 16 Plus helyébe lépve. A források beszélnek még az alapmodellével is egyező 6,6 hüvelykes kijelzőről, dinamikus szigetről és kameravezérlő gombról. Kompromisszumot jelenthet majd, hogy egyetlen kamera kerül a hátlapra, szemben az iPhone 16 Plus dupla kamerarendszerével.

Via Engadget.