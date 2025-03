Minden második internetező használt felhőszolgáltatást, de fizetni csak a töredék hajlandó érte

A magyar internetezők körében a Google Drive felhős tárhely a legnépszerűbb online adattároló platform, de a statisztikákat elnézve ebből vajmi kevés bevétele származik a cégnek.

Minden második magyar internethasználó igénybe vesz valamilyen felhőalapú adattárolási szolgáltatást, melyre ma leginkább alanyi jogon járó, díjmentes extraként tekintenek az ügyfelek - de fizetni legalábbis a legkevésbé sem kívánnak érte.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megrendelésére készített felmérés a 16 évesnél idősebb magyar internetezők körében vizsgálta a felhőszolgáltatások használatát, mely alapján kijelenthető, hogy itthon messze a Google Drive a legnépszerűbb ilyen szolgáltatás, hiszen a vizsgált felhasználói kör 40%-a használja.

A Google-t messze lemaradva követi a Microsoft-féle OneDrive és az Apple iCloud-ja 9 és 8 százalékkal, de a listára felfért még a Dropbox és a Mammutmail is 4% és 2% részaránnyal.

A Google Drive és a OneDrive esetében a kutatást készítők rákérdeztek arra is, hogy hányan fizetnek a szolgáltatásért, a válaszok alapján erre azonban csak a felhasználói bázis töredéke (mindössze 6 és 2 százaléka) hajlandó.

A kutatásból nem túl meglepő módon kiderült az is, hogy mind magán- mind üzleti/tanulás célra is a Gmailt használják itthon a legtöbben (78%, illetve 53%), ami magyarázhatja a Google Drive népszerűségét is, az a tény viszont eléggé nehezen emészthető, hogy a felmérés idején, 2024-ben még mindig volt 20%-nyi felhasználó, aki Freemailezet és 5%, aki a Telekom e-mail szolgáltatását vette igénybe.