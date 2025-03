Súlyos bírságokat adna Spanyolország a nem megjelölt deepfake-ért

Az uniós régióban elsőként a spanyolok követnék a gyakorlatban is az AI Act nyomát.

A spanyol kormány jóváhagyta a törvényjavaslatot, mely súlyos pénzbírsággal büntetné az AI által generált tartalmak címkézését nem megfelelően elvégző, vagy elmulasztó vállalatokat. A javaslat lényegében az Európai Unió mérföldkőnek számító AI Act törvényének iránymutatását követi, ami szigorú átláthatósági kötelezettségeket ír elő a magas kockázatúnak ítélt mesterségesintelligencia-rendszerek esetében.

Ezzel Spanyolország az uniós tagállamok közül elsőként vezeti be a blokk új szabályait, amelyek sokkal szigorúbbak az USA-ban alkalmazott rendszertől. Oscar Lopez digitális átalakulásért felelős spanyol miniszter elmondása szerint az intézkedéstől a deepfake tartalmak és a dezinformáció terjedésének visszaszorítását remélik. A törvényjavaslat más gyakorlatokat is tilt, például a tudatalatti technikák alkalmazását, melyek közé tartoznak többek közt a nem észlelhető hangok és képek használata a kiszolgáltatott csoportok manipulálására.

A tervezetet még az alsóháznak is jóvá kell hagynia, a formaiságok után pedig hivatalosan is súlyos szabálysértésnek fog minősülni, ha egy szervezet nem tünteti fel egyértelműen, hogy AI által generált tartalmat használt fel. A kiszabható pénzbírság mértéke akár 35 millió euró is lehet, vagy a cég éves forgalmának 7 százaléka.

Via Reuters.