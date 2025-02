Androidra is visszahozná a fizikai billentyűzetet a Clicks

A fizikai gombsor a BlackBerryk kihalásával végleg eltűnt az okostelefonokról, ám néhány lelkes QWERTY-rajongó mert nagyot álmodni, és előbb iPhone-okra, majd egyes androidos készülékekre is elkészítette a Clicks nevű, telefontokba integrált fizikai gombsort.

A 2024-es CES egyik mobilos berkekben legnagyobb feltűnést keltő kütyüje kétségtelenül a Clicks volt, ami egyfajta nosztalgiahullámot meglovagolva fizikai QWERTY gombsort varázsolt az iPhone-okra.

A leginkább egy teljesen elnyújtott forma telefontokra emlékeztető kiegészítő segítségével a készítők szerint olyan pontosan lehet gépelni, akár a régi szép időkben egy BlackBerryn, mi több a billentyűparancsoknak köszönhetően a készülék általános kezelése is egyszerűbbé válik.

Meet Clicks for Razr Még több videó

Bérezés, trendezés, 50-es lötyögés Kijött a legnépszerűbb hazai bérkutatás, átfutottuk mit fognak a hazai szakemberek elhinni vagy éppen nem elhinni. Kijött a legnépszerűbb hazai bérkutatás, átfutottuk mit fognak a hazai szakemberek elhinni vagy éppen nem elhinni.

Bérezés, trendezés, 50-es lötyögés Kijött a legnépszerűbb hazai bérkutatás, átfutottuk mit fognak a hazai szakemberek elhinni vagy éppen nem elhinni.

Most pedig eljött az idő, hogy a Clicks az iPhone-ok után egyes androidos modellekre is rákerülhessen, így a kis startup bejelentette, hogy javában készül a fizikai billentyűzet-kiegészítő a Pixel 9 és 9 Pro modellekre, a Galaxy S25-re, valamint a Moto Razr+ -ra is.

Utóbbi abból a szempontból igazi kuriózum, hogy egy clamshell formátumú hajlítható kiejzlős készülékről van szó, ami kihajtva eleve magasabb a legtöbb okostelefonnál, a Click révén pedig még szembetűnőbbek lesznek ezek az arányok.

Az androidos Clicks kiegészítők kompatibilis típustól függően áprilistól júniusig terjedő időszakban jelennek meg, 48 és 95 euró közötti végfelhasználói áron.