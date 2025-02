Beperelné Mexikó a Google-t

A mexikói elnök szerint a techóriás a mexikói és a kubai rész nevét is megváltoztatta, miközben azokat nem kellett volna.

A Google január végén jelentette be, hogy le kell követnie a változásokat, amelyeket Donald Trump amerikai elnök a hatályba lépése után nem sokkal elrendelt. A keresőcég frissítette a Térkép alkalmazást, miután az Amerikai Egyesült Államok és külbirtokainak földrajzi egységeit nyilvántartó adatbázis, azaz a GNIS (Geographic Names Information System) is frissült. Ennek eredményeként az addig Mexikói-öbölként ismert terület már„Amerikai-öbölként” szerepel az appban, bár a változás nem egységes, mert Mexikóban továbbra is a Mexikói-öböl elnevezést láthatják a helyiek, míg a két országon kívül egyébként mindkét név megjelenik majd.

A lépés sokaknál érthető mód kivágta a biztosítékot, és Claudia Sheinbaun mexikói elnök mostanra jutott el odáig, hogy perrel fenyegesse meg a keresőcéget. Sheinbaum friss bejelentése szerint Mexikó ország készen áll polgári peres eljárást indítani a vállalat ellen, amennyiben a térképszolgáltatásban továbbra is Amerikai-öbölként jeleníti meg a Mexikói-öblöt.

Az indoklás szerint Trump rendelete csak az amerikai ellenőrzés alatt álló területekre vonatkozik, tehát csak 22 tengeri mérföldre az USA partjaitól, a kontinentális talapzatra vonatkozóan. A Google viszont a név átírásakor a mexikói és kubai részeket is megváltoztatta. Mexikó egyelőre a cég válaszára vár, mielőtt megteszi a szükséges lépéseket.

Via Business Insider.