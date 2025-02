Már Discordon is lehet némítani a szociopatákat

Ahogy minden más olyan platformon, ahol egy közösség tagjai összegyűlnek, úgy a Discordon is ott vannak a szociopaták, akiket jobb elkerülni úgy, hogy erről adott esetben nem is tudnak. Erre szolgál a platform most bevezetett új funkciója.