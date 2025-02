Elhunyt Krasznay Endre, a Prohardver egyik alapítója

Kedden hosszú, súlyos betegséget követően elhunyt Krasznay Endre, a Prohardver lapcsalád mögött álló Prohardver Kft. egyik alapítója - tudtatta a halálhírt a Facebookon fia, Krasznay Csaba.

Krasznay Endre - vagy ahogy a kollégái, barátai hívták, KEndre - az ezredfordulón három fiatallal, Balog Mártonnal (Parci), Szőts Dáviddal (Keopsz) és Patonai Szabolccsal (Karib) együtt alapította meg a Prohardver Kft-t, melynek működését haláláig segítette hol újságíróként, hol könyvelőként, hol pedig egyfajta higgadt apafiguraként.

Parci a lapcsaládhoz tartozó logout.hu platformon a következő sorokkal búcsúzik KEndrétől:

Nélküle valószínűleg nem is lenne Prohardver. Ő segített nekünk már akkor is, amikor még nem is volt Prohardver (se Rio, se Plusabit), csak egy pár nyeretlen kütyübolond nagyker árlistákról, tálcáról válogatható, húzható procikról fantáziált. Ő bátorított, hogy alapítsunk céget, segít, könnyű dolog az... és a könyvelést is viszi családilag (mind a mai napig)! Segített minden adminisztrációban, hivatali ügyekben, meg igazából mindenben is.

Ő már akkor is idősebb volt, mint én most, de szinte lángolt a lelkesedéstől, hogy itt valami újba fogunk, hihetetlen nyitott volt minden újdonságra, imádta a technika világát. Utána is, 70 év fölött is napi szinten voltak ötletei, álmai, határtalan lelkesedése. És mindig, mindenkivel, minden körülmények között kedves volt.