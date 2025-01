"Érzékeny ország" címkét kapott az Egyesült Államok a Google-től

Kína, Oroszország, Izrael, Szaúd-Arábia és Irak mellé került az USA a Google által érzékeny címkével minősített országok listáján.

A Google térképes részlegén dolgozók a héten azt az utasítást kapták, hogy „érzékeny ország” címkével lássák el az Egyesült Államokat, amit jellemzően a szigorú kormányzattal és határvitákkal küzdő államok kapnak meg. Az átminősítést azután tette meg a cég, hogy Donald Trump bejelentette, hogy az Amerikai Egyesült Államok és külbirtokainak földrajzi egységeit nyilvántartó adatbázist frissíti.

A Google érzékenynek minősített országokat tartalmazó listáján többek között Kína, Oroszország, Izrael, Szaúd-Arábia és Irak szerepel, így a sor most kibővült az USA-val és Mexikóval. Az „érzékeny” besorolás egy olyan műszaki konfiguráció, amely azt jelzi, hogy egyes címkék egy adott országban eltérnek a többi ország esetében alkalmazottaktól a térképszolgáltatásban.

A keresőcég hétfőn az X-en jelentette be, hogy hamarosan frissíti a Térkép alkalmazást, melynek eredményeként az eddig Mexikói-öbölként ismert terület a későbbiekben „Amerikai-öbölként” fog szerepelni az appban. A változás azonban nem lesz egységes, mivel Mexikóban továbbra is a Mexikói-öböl elnevezetést láthatják a helyiek, míg a két országon kívül egyébként mindkét név megjelenik majd. A Trump-kormányzat egy másik változtatást is javasolt, így az ország legmagasabb pontjának számító alaszkai Denali csúcs neve hamarosan hivatalosan ismét Mount McKinley lesz.