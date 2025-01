A keresőcég szerint semmi különös nincs ebben, a lépés illeszkedik eddigi gyakorlatához.

A Google is leköveti a változásokat, amelyeket Donald Trump amerikai elnök a hatályba lépése után nem sokkal elrendelt. A keresőcég hétfőn az X-en jelentette be, hogy hamarosan frissíti a Térkép alkalmazást, miután az Amerikai Egyesült Államok és külbirtokainak földrajzi egységeit nyilvántartó adatbázis, azaz a GNIS (Geographic Names Information System) is frissül.

A szétszteroidozott diversity alkonya Évtizedekben mérhető folyamatokat nem lehet profitorientált cégek asszisztálásával pár év alatt lezavarni, DEI csomagolásban. Évtizedekben mérhető folyamatokat nem lehet profitorientált cégek asszisztálásával pár év alatt lezavarni, DEI csomagolásban.

A szétszteroidozott diversity alkonya Évtizedekben mérhető folyamatokat nem lehet profitorientált cégek asszisztálásával pár év alatt lezavarni, DEI csomagolásban.

Ennek eredményeként az eddig Mexikói-öbölként ismert terület a későbbiekben „Amerikai-öbölként” fog szerepelni az appban. A változás azonban nem lesz egységes, mivel Mexikóban továbbra is a Mexikói-öböl elnevezetést láthatják a helyiek, míg a két országon kívül egyébként mindkét név megjelenik majd. A Trump-kormányzat egy másik változtatást is javasolt, így az ország legmagasabb pontjának számító alaszkai Denali csúcs neve hamarosan hivatalosan ismét Mount McKinley lesz.

A Google álláspontja szerint a módosítás összhangban áll régóta alkalmazott gyakorlatával, amely szerint a földrajzi területet mindig a hivatalos helyi nevén jelenít meg, amennyiben a hivatalos nevek országonként eltérnek.

Via Forbes.